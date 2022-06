Danske stjerner helt uenige om brøler

WIEN (Ekstra Bladet): Danmark var på hælene i anden akt af wienervalsen, men alligevel blev det til tre gode point takket være et pragtmål af Jens Stryger Larsen, der vendte tilbage til Wien efter syv måneder på is i Udinese og blev sejrherre.

Det lignede det ikke fuldt hus. Eller noget hus overhovedet, da Xaver Schlager udnyttede en grum fejl i det danske opspil med godt 20 minutter retur.

Joachim Andersen spillede en presbold tilbage til Kasper Schmeichel, der tog sig alt for god tid, og så kom Michael Gregoritsch i vejen og fik blokeret et noget nonchalant udspark.

Østrigerne jubler, mens Kasper Schmeichel og Joachim Andersen skændes. Foto: Lars Poulsen

De to danskere var bestemt ikke enige om situationen. Hverken under eller efter kampen, afslørede Joachim Andersen.

- Jeg spillede bolden tilbage til Kasper og følte egentlig, at han havde tid nok til bare at sparke den væk.

- Vi var uenige om situationen, og det kom til udtryk efter deres mål. Nu er der godt humør igen, så det er ikke noget, vi har behov for at tale mere om på den måde, lød det fra Joachim Andersen.

Den danske målmand tog heller ikke situationen særlig alvorligt efter kampen.

- Vi prøvede at spille os ud af situationen. Vi havde brug for at holde fast i bolden, og hvis vi kunne spille den ud af eget felt, så havde vi plads. Jeg synes egentlig, at deres angriber havde hånd på, men det er lige meget nu, forklarede Kasper Schmeichel.

Se karaktererne til de danske spillere for indsatsen i Østrig her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Danske fodboldspillere tjener store summer på at udøve deres sport, og mange af dem vælger at investere deres hårdttjente penge - her kan du læse en top-tre over, hvordan de investerer.