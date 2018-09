Danske stjerner prøver i 11. time: Kom nu, DBU

DBU meddelte tidligere, at der bliver sendt 23 spillere til Slovakiet til kampen onsdag aften.

Danmarks startopstilling bliver formentlig en uvant en af slagsen, da den angiveligt kommer til at bestå at flere spillere fra det danske futsal-landshold.

Der næres dog endnu - omend det er smalt - et håb for, at vi får Eriksen, Delaney og de andre danske stjerner at se på onsdag.

I en pressemeddelelse, som Spillerforeningen netop har udsendt, lyder det, at dansk fodbolds største spillere er ude og appellere til, at der findes en midlertidig løsning på konflikten.

En af dem er Christian Eriksen.

- Lad os nu komme videre, DBU. Vi tilbyder igen en midlertidig forlængelse af den gamle aftale - og så rejser vi til Slovakiet i dag. Allesammen, hele landsholdet. Sammen indgår vi den aftale, og sammen redder vi så dansk fodbolds ansigt. Vi er jo lige her, og vil vil spille fodbold for Danmark - som altid, siger Eriksen i pressemeddelsen.

- Vi er nødt til at løse den her konflikt nu, og ikke bare grave grøfterne dybere. Så vi strækker gerne hånden frem igen, selv om DBU slog den væk i første forsøg: Lad os nu forny den gamle aftale med en måned. Så har vi ordnede forhold lige nu og ro til at spille landskampene i denne uge. Og så har vi tid efter de to landskampe til at få forhandlet hele aftalen på plads. Det giver ingen mening, hvis DBU ikke tager imod det tilbud. Aftalen har fungeret i årevis og skal jo bare køre en måned længere. Skriv under, og så sidder vi straks i flyet. Vi er parat, og vi vil spille, fortsætter han.

- Vi kunne allesammen være hjemme i vores klubber, der betaler vores løn - hjemme ved vores koner og børn. Der er kun en grund til, at vi er her - og det er ikke penge. Vi er her, fordi vi elsker at spille for Danmark - og er stolte af de mange millioner, vi spiller hjem til børn og bredde i dansk fodbold, og det arbejde vi gør for helheden i dansk fodbold - blandt andet ved at stille op til DBUs arrangementer og for deres sponsorer, som vi altid har gjort, afslutter Christian Eriksen.

Og Tottenham-stjernen står ikke alene.

Også kollegaen på midtbanen, Thomas Delaney, er ude med en appel til DBU.

- Kom nu DBU - vi er jo lige her. Vi vil spille for Danmark. Det er derfor, vi alle er rejst hjem til Danmark. Vi forstår ikke, at DBU ikke vil forhandle. Ikke engang vil tale med os. Hvorfor bruger DBU tid og masser af kræfter på at finde alternative spillere? Hvorfor ikke på at forhandle og få en ny aftale? spørger Delaney.

- Vi kan ikke spilde tiden. Vi vil gerne spille, og DBU render rundt og leder efter et alternativt landshold. DBU er en kæmpeorganisation i forhold til os spillere - burde der ikke stadig være folk tilovers til at forhandle? Måske endda nogle, der har mandat til at indgå en aftale? Hvor er DBU - og hvorfor taler vi ikke sammen? fortsætter han.

- Vi ville forhandle i weekenden får at få en ny aftale, DBU ville ikke tale med os. Vi tilbød en måneds forlængelse, så vi kunne spille i ro og fred - DBU sagde nej. Der går ingen skår af vores stolthed af at spørge igen: Kan vi ikke indgå en forlængelse på bare en måned? Helt ærligt, DBU - lad os nu tale sammen som voksne mennesker, afslutter Thomas Delaney.

De to stjernespillere taler på vegne af hele det danske landshold.