Danske stjerner snydt på målstregen

Både Jens Stryger Larsen og Daniel Wass stod klar med kufferten pakket i sommerens transfervindue, men de endte med at få en lang næse.

Hverken Udinese eller Valencia ville skille sig af med deres danske landsholdsspillere.

Daniel Wass scorede mod Skotland. Her i en jubelscene med backkollegaen Joakim Mæhle. Foto: Lars Poulsen.

- Det var meget tæt på med Marseille. Vi var kommet rigtig langt.

- Det er min gamle sportsdirektør fra Valencia, der ville hente mig til Marseille. Jeg kender ham rigtig godt, siger Daniel Wass, der ikke er skuffet over, at klubskiftet gik i vasken.

- Valencia er en kæmpe klub, og jeg spiller hver gang. Jeg har ikke noget at klage over. Jeg er glad for den rolle, jeg har i Valencia og giver alt hver gang, jeg går ind over kridtstregerne, siger Daniel Wass, der senest var på rundens hold for sin indsats i den forgangne weekend.

Hvad fremtiden bringer næste sommer, hvor aftalen udløber i Valencia, vil Daniel Wass ikke forholde sig til nu.

- Min familie har et stort ord at sige, når vi skal beslutte, hvad der skal ske. Nu fokuserer jeg på Valencia frem til næste sommer, siger Daniel Wass, der fylder 33 år næste år i maj.

Hverken Daniel Wass eller Jens Stryger Larsen er skuffede over de ikke fik lov at skifte klub i sommer. Her er de i snak med Andreas Skov Olsen før træningen. Foto: Lars Poulsen.

Jens Stryger Larsen stod også med et ben i en anden klub. Interessen var enorm.

Han havde muligheder i Tyrkiet, England og fra Fiorentina i Italien, men Udinese blokerede for et skifte.

- Jeg havde et ønske om at skifte denne sommer. Og et skifte var meget tæt på. Men der skal flere parter for at nå i mål, forklarer Jens Stryger Larsen, der med kontraktudløb næste sommer står i en gunstig forhandlingsposition.

Udinese har henvendt sig igen, fordi klubben er interesseret i at forlænge aftalen med danskeren.

- Jeg vil ikke lukke nogen døre. Jeg er åben for en snak med klubben om fremtiden.

- Det spiller selvfølgelig meget ind, at jeg og min familie er meget glade for at være i Italien. Lige nu er der lang tid til næste sommer. Nu må vi se, hvad der kommer til at ske, siger Jens Stryger Larsen.