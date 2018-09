Danske vikarer døde med støvlerne på

Vikar-landsholdet slap med æren i behold efter et beskedent 0-3-nederlag til Slovakiet – meget tyder på, at de skal spille igen søndag mod Wales

TRNAVA (Ekstra Bladet): De rød-hvide dannebrog-flag med Hundested skrevet på tværs hang selvfølgelig på stadion i Trnava.

For Danmarks største roligan, Steen Andersen, følger landsholdet overalt i verden. Uanset om det er i Japan, Rusland eller en provinsby i Slovakiet.

Men ellers var der ikke så meget, der var som det plejer at være på grønsværen, når det danske landshold er på banen.

Eriksen, Kjær og Schmeichel var skiftet ud med Haagh, Vollesen, Johansson, Kempel, Høybye og Offenberg som de nye navne på John Faxe Jensens vikarlandshold.

Pinligt for dansk fodbold

Det var en farce og en landskamp helt uden fortilfælde, at Danmark ikke stillede med det stærkeste landshold i en officiel landskamp.

Det var måske den sorteste dag for DBU i unionens 129-årige historie. Helt uden sidestykke for Danmarks største idrætsforbund at stille med et hold med spillere fra ’røven af 2. division’ og Danmarksserien. Læg dertil en trup med seks spillere fra futsal-landsholdet.

Nu slap Danmark for helt store ydmygelse. Der blev ikke skrevet fodboldhistorie i form af et stort nederlag. 0-3 nederlaget var acceptabelt og til at leve med. For spillerne. For vikarlandstræneren.

Anfører Christian Offenbech på knæ mod Slovakiet. Men faktisk var de danske reserver meget langt fra at kapitulere. Foto: Lars Poulsen

Alligevel bliver datoen 5. september 2018 aldrig en dag dansk landsholdsfodbold kommer til at mindes for andet end en konflikt med lutter tabende parter: Landsholdet og dansk fodbolds omdømme ude i den store verden har lidt stor skade.

DBU er ansvarlig for det kom så vidt, lige som landsholdsspillerne har et ansvar for, at Danmark er blevet til grin for ikke at stille med det stærkest mulige landshold.

Døde med støvlerne på

Spillerne på vikarlandsholdet døde i sandhed med støvlerne på. De stod fortrinsvis som to blokke på egen banehalvdel, hvor de kæmpede for at lukke af for kombinationerne fra hjemmeholdet.

De kæmpede og sloges med de beskedne midler de havde til rådighed. De forlod City Arena med oprejst pande og med en stolthed over, at de ikke blev ydmyget, men kæmpede for Danmarks ære.

Christoffer Haagh, der er målmand på futsal-landsholdet, var Danmarks bedste. Keeperen reddede i flere tilfælde Danmark, når han viste sin styrke i mand mod mand duellerne.

Selv om Christoffer Haagh tre gange måtte hente bolden ud af nettet, var han Danmarks bedste. Foto: Lars Poulsen

Men også den centrale stopper Nicolai Johansen fra Vanløse viste gode lederevner i det danske forsvar. Længere fremme på banen er det ikke helt tilfældigt, at Rasmus Johansson til dagligt lever af at lave fodboldtricks. Som landsholdsspiller på futsal-landsholdet fejler de tekniske færdigheder ikke noget.

Spiller måske igen søndag?

Spillerne på vikarlandsholdet har skrevet under på, at de står til rådighed i begge landskampe – altså også opgøret mod Wales søndag i Aarhus.

Alt tyder på, at det bliver den samme trup som skal optræde i Nations League-kampen mod Wales, fordi DBU’s formand, Jesper Møller, ved flere lejligheder har slået fast, at der ikke bliver forhandlet med Spillerforeningen, når der spilles landskampe. Derfor genoptages forhandlingerne først mandag.

