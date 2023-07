Danske VM-stjerner forstår det ikke

De har svært ved at forstå det i den danske landsholdslejr.

Alligevel har de valgt at klappe hælene sammen og respektere, at Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) nu har gjort det såkaldte One Love-anførerbind forbudt ved VM i Australien og New Zealand.

Men det ændrer ikke på den dybe forundring over FiFA's beslutning om at forbyde symbolet på støtte til LGBTQ-miljøet.

- Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan få lov til at bruge det anførerbind, siger landsholdsmålmand Lene Christensen med tydelig foragt i stemmen.

- Det burde være op til det enkelte hold, og det er fair, hvis andre hold ikke vil bruge det. Det vil der være forståelse for. Men jeg forstår ikke, at man skal nægte nogen at bruge det.

- Det er et symbol på noget, men mere er det jo heller ikke. Det burde ikke være et problem, at man har et regnbuefarvet anførerbind på, siger hun.

Diskussionen om One Love-anførerbindet var glohed under VM i Qatar sidste år, hvor Danmark og flere andre nationer ville benytte sig af det.

Det blev dog stoppet af FIFA, som truede med sportslige sanktioner.

Dengang fyldte diskussionen nærmest hele fladen i den første uge af slutrunden, og det forsøger FIFA altså nu at komme i forkøbet.

I stedet for One Love-anførerbindet kan landsholdsanfører Pernille Harder og landsholdet vælge mellem otte forskellige anførerbind med forskellige budskaber.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at det er taget fra os, men vi havde set den komme, siger rutinerede Sanne Troelsgaard.

- Det var et stort samtaleemne ved VM for herrerne sidste år, desværre. Og vi var forberedte på det, og nu er beslutningen taget, og derfor skal vi hurtigt videre fra det, siger Sanne Troelsgaard.

Mens debatten rullede for fulde gardiner ved VM i Qatar, skuffede det danske landshold fælt inden for kridtstregerne.

Efterrationaliseringen har hos Dansk Boldspil-Union (DBU) været, at landsholdsspillere under slutrunder i mindre grad skal kunne afkræves svar om emner, der ikke har noget med deres præstationer på banen at gøre.

Spillerne på kvindernes landshold håber da også, at de nu kan få lov at koncentrere sig om onsdagens testkamp mod Spanien og de tre gruppekampe ved VM.

- Vores fokus skal være på de kampe, vi skal spille. Det er måske mere DBU, der må tage det, hvis det er noget, vi skal ind på under slutrunden. Jeg synes, det er vigtigt, at vi spillere får det lukket hurtigt ned, så det ikke forstyrrer os, for nu er beslutningen taget, siger Lene Christensen.

Samme opfattelse har Sanne Troelsgaard.

- Det skal ikke stjæle for meget fokus. Nu er det bestemt, og så må vi diskutere, hvilke budskaber vi så skal repræsentere, siger hun.

Danmark møder Spanien onsdag aften klokken 18, og på mandag går turen til Australien, hvor der venter VM-gruppekampe mod Kina, England og Haiti.