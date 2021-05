Dansker debuterer for England: Har intet hørt fra DBU

Sebastian Jensen, der er søn af Brian 'The Beast' Jensen, spillede søndag for det engelske U15-landshold. Everton-målmanden har dansk pas, men familien har ikke hørt fra DBU

En dansk målmand debuterede søndag på det engelske U15-landshold…

15-årige Sebastian Jensen fra Everton fik spilletid i målet, da englænderne slog Wales 1-0.

Talentet har han ikke fra fremmede.

Hans far, Brian 'The Beast' Jensen, spillede i sæsonen 2009/10 Premier League for Burnley, men nåede aldrig at få en kamp i rødt og hvidt.

Spørgsmålet er, om hans talentfulde søn gør det.

For familien Jensen har intet hørt fra DBU, selvom efternavnet indikerer, at der kunne være tale om en dansker.

- Der har ikke været nogen kontakt fra Danmark overhovedet. Jeg synes, at det er lidt ironisk, at vi ikke hører noget.

- Det ville være naturligt, at DBU henvendte sig, men det kan jo være, at jeg selv skal ringe til Kasper (Hjulmand, red.), siger Brian 'The Beast' Jensen med et grin.

Sebastian Jensen - eller Seb Jensen som englænderne bare kalder ham - har været i Everton siden 2014 og spiller til daglig på Liverpool-klubbens U16-hold.

Han har været med til flere samlinger med det engelske U15-landshold og fik søndag debut for sit fødeland.

Paradoksalt nok har han ikke engelsk pas, selvom han er født i landet, og at hans mor, Maria, har engelsk blod i årerne.

- Vi er igennem den store tur med immigrationskontoret og håber selvfølgelig på, at han får sit engelske pas.

- Han er englænder og føler sig som englænder. Men han snakker dansk uden problemer og har også dansk pas, siger 45-årige Brian Jensen, der kom til engelsk fodbold i år 2000 og har været på de britiske øer siden.

Brian 'The Beast' Jensen i duel med Nicklas Bendtner tilbage i 2010. Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

Han er aktuelt målmandstræner i League One-klubben Shrewsbury, men lader Everton stå for træningen af sin søn.

- Det kan være, at han er blevet så god, fordi jeg ikke har blandet mig! Jeg lader Everton klare det. En ung dreng kan hurtig blive forvirret, hvis for mange blandet sig, så jeg holder mig væk.

- Jeg kommer måske med et tip i ny og næ, men ellers ikke. Så må vi se, om vi skal gøre det anderledes, når han bliver lidt ældre, siger Brian 'The Beast' Jensen, der fortsat ikke helt har tilgivet daværende landstræner Morten Olsen og målmandstræner Lars Høgh for, at han ikke var en del af den danske VM-trup i 2010:

- Jeg var bitter over, hvad der skete dengang, men kan ikke gøre noget ved det det nu. Det er sådan, at det er.

- De valgte at tage en målmand med, som havde været skadet i 270 dage i året op til VM (Jesper Christiansen, red.). Det forstod jeg ikke dengang, og det forstår ikke nu.

Brian Jensen var med omkring en enkelt landskamp. Foto: Lars Poulsen

Brian Jensen blev hasteindkaldt til en VM-kvalifikationskamp mod Portugal i 2009, men nåede hverken bane eller bænk og er nu bagud 1-0 i landskampe til sin 15-årige søn.