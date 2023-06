Dansker i kæmpe brøler: - Jeg er helt tom

Lucas Hey fik kun halvandet minut på banen for U21-landsholdet, da han blev udvist med et rødt kort. Han fortæller til bold.dk, at det er hårdt for ham, da han svigtede holdet.

90 sekunder på banen.

Lucas Hey havde en mareridtskamp for U21-landsholdet tirsdag på Vejle Stadion, da han blev udvist efter kun halvandet minut efter sin indskiftning i pausen.

Lyngby-kometen var kommet ind i stedet for Valdemar Lund, men der kom hurtigt problemer nede foran mål, hvor han endte med at blokere et skud med armen.

Dermed var det tidligt i bad for en chokeret Hey.

bold.dk talte med Hey efter opgøret, hvor det var tydeligt at mærke, at han var hårdt ramt.

- Det er hårdt. Jeg ved ikke, hvad der gik igennem hovedet på mig der. Det var som om, at det blev helt tomt. Jeg vidste godt, at det var et rødt kort, da han fløjtede.

- Så jeg var skuffet og ærgerlig over, at jeg havde sat holdet i en dårlig position. På vej ud af banen gik det hele i stå for mig. Der var helt tomt i mine tanker, siger en berørt Hey til bold.dk.

Hey var blevet henvist til en plads på bænken fra kampens start, og derfor var han opsat på at komme ind og vise, at landstræner Steffen Højer havde lavet en fejl.

Det gik dog ikke efter planen.

- Jeg følte mig 100 procent klar og ville ind og vise mit værd, og så er det var superirriterende og frustrerende, at det endte på den måde.

- Jeg ved ikke, hvor mange ord som kan beskrive det. Det er sgu bare hårdt for mig. Men når jeg står her med dig nu, er der ikke andet at gøre end at komme videre.

Der var langt fra feltet og ned i omklædningsrummet for Hey, da han måtte forlade banen med et rødt kort.

Her stoppede han flere gange op og var helt opgivende, mens han ikke helt vidste, hvad han skulle gøre af sig selv.

Nede i omklædningsrummet sad Valdemar Lund dog og tog imod Lyngby-stopperen, mens han fortalte, at det hele var okay.

- Jeg kom derned og var bare ked af det hele. Jeg tænkte det hele igennem. Jeg overtænkte måske det hele lidt for meget og forsøgte at finde ud af, om jeg kunne have gjort noget anderledes. Men Valdemar støttede mig.

Hvad gør mest ondt lige nu?

- Det er følelsen med, at jeg har svigtet holdet, da det jo gik ud over dem. Jeg er sindssygt stolt over, at holdet kæmpede sig til et 2-2-resultat. Det viser bare, hvor stærk en gruppe vi er.

- Nu skal jeg på ferie og få slappet helt af, mens jeg skal have det ud af hovedet. Så har jeg nogle mennesker omkring mig, som kan hjælpe mig komme videre.

- Så er jeg klar og på toppen igen efter sommerferien, lyder det fra Lucas Hey til bold.dk.