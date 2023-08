Dansker skifter landshold: Klar for USA

Når USA's landstræner offentliggør sin trup til de kommende venskabskampe mod Uzbekistan og Oman, vil ét navn på holdkortet muligvis skille sig ud.

I hvert fald set med danske briller.

Ekstra Bladet erfarer fra kilder i det amerikanske, at den fremadstormende Kristoffer Lund, der allerede har spillet danske ungdomslandskampe, er udtaget til USA's bruttotrup forud for amerikanernes næste planlagte landskamp.

Landstræner Gregg Berhalter ser et stort lys i den 21-årige højreback, som altså er tilgængelig for USA's landshold på grund af det dansk-amerikanske statsborgerskab, han råder over.

Hans mor er født og opvokset i USA, men drog undervejs til Danmark, hvor hun stiftede familie med Kristoffer Lunds far.

Selvom den tidligere FC Midtjylland-spiller har spillet for det danske landshold helt fra U17 til U21-niveau, har vejen til spilletid i de rød-hvide farver været længere den seneste tid.

Og i U21-truppen, Steffen Højer har udtaget onsdag, er det blandt andet navne som Victor Kristiansen, Aske Adelgaard, Anton Gaaei og Elias Jelert, der pryder den defensive kæde.

Valget om at repræsentere USA kan dog ende med at få enorm betydning for Lund i fremtidig landsholdssammenhæng.

Får han spilletid - og dermed debut - for USA i kampen mod enten Uzbekistan eller Oman, der henholdsvis spilles 9. og 13. september på amerikansk jord, kan han nemlig - ifølge FIFA's regler på området - ikke vælge at repræsentere Danmark igen, fordi han allerede har spillet en officiel EM-kvalifikationskamp for det danske U17-landshold tilbage i oktober 2018.

Hvis ikke han får spilletid, kan han i princippet atter spille for Danmark, hvis han vil.

Tipsbladet talte i december med den nyslåede Palermo-spiller om netop overvejelserne bag muligheden for både at repræsentere Danmark og USA.

- Jeg er stadig kun 20 år, og jeg har ikke været fast mand på nogle af U-landsholdene, så jeg vil ikke sige, at jeg har lagt mig fast på noget.

- Jeg vil være stolt over at repræsentere begge, og så må man tage den voksne beslutning, hvis muligheden kommer det ene eller det andet sted. Lige nu vil jeg ikke sige, at mit hjerte ligger mest det ene sted. Jeg vil bare være stolt over at repræsentere et landshold, forklarede han dengang.

Foto: John Raoux/Ritzau Scanpix

Det samme har været tilfældet for FC Midtjyllands stortalent Aral Simsir, som ikke må spille for Danmark, fordi han efter at have spillet på et dansk ungdomslandshold, skiftede til at spille på tyrkiske ungdomslandshold.

Kan dele logo med stor stjerne

USA spillede sig frem til ottendedelsfinalerne ved VM i Qatar i december, hvor de med et 1-3-nederlag til Holland vinkede farvel til ørkenstaten.

Her var en af holdets helt store stjerner - AC Milans Christian Pulisic - blandt målscorerne.

En 24-årig offensiv spiller, Kristoffer Lund nu potentielt kan komme til at dele banehalvdel med på et tidspunkt.

Dansk-amerikaneren har en fortid i FC Midtjylland og Esbjerg. Han har sammen med BK Häcken vundet The Double og opnåede alt i alt 71 kampe og 14 oplæg for den svenske topklub.

Mandag fik han debut for sin nye klub Palermo i Serie B. En klub, han skiftede til tidligere i august, og som ifølge Ekstra Bladets oplysninger indbragte Häcken mere end 20 millioner kroner.