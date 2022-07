Dansker spillede på vrede: - Et modsvar til ham

Sanne Troelsgaard var som forvandlet på den danske midtbane mod Finland efter en mildest talt svær kamp mod Tyskland.

Og årsagen til den stærke præstation kan sagtens findes i den finske lejr, for Sanne Troelsgaard indrømmer gerne, at hun spillede på vrede over, at den finske chefscout Kimmo Lipponen inden kampen tillod sig at tale dårligt om de ældre danske spillere.

- Jeg håbede, han stod her lige nu, for så ville jeg godt lige have svaret på nogle spørgsmål. Da jeg går ind på banen, der håber jeg, at den finske scout han sidder og kigger på, at der spiller to ældre inde centralt, sagde hun med et glimt i øjet - og med henvisning til sig selv og 30-årige Sofie Junge.

- Så det var vist bare et modsvar til ham i dag, lød det dog bestemt fra Sanne Troelsgaard.

Du kan læse hele historien om den finske spejder her.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: BERNADETT SZABO/Ritzau Scanpix

Hun blev skiftet ud tidligt mod Tyskland, men fik igen chancen fra start. Måske især fordi Kathrine Kühl fik karantæne for sit røde kort. Ellers havde den unge FC Nordsjælland-spiller nok startet inde mod de kompakte finner.

Men den enes død, den andens brød.

- Det var bedre end Tyskland. En god fornemmelse inde centralt. Jeg nød at spille fodbold i dag, sagde hun og løftede lidt af sløret for, hvad landsholdet havde talt om inden kampen.

- Vi snakkede om, at vi ikke skulle panikke, hvis vi ikke fik scoret i første halvleg. Og hvis målet kom sent skulle vi stadig tro på det.

Det gjorde de.

Pernille Harder scorede det forløsende sejrsmål 18 minutter før tid, og nu skal Danmark skal 'bare' slå Spanien for at sikre sig en plads i kvartfinalen ved EM i England.

Kampen spilles lørdag klokken 21 dansk tid.

Ekstra Bladet har givet spillerne karakterer efter Finland-kampen. Du kan se dem allesammen lige her.