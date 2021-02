Dansker udnævnt til ny landstræner

Fra 2012 til 2014 var Kim Poulsen A-landstræner for Tanzania, inden han vendte hjem for at forsøge at redde Silkeborg i Superligaen.

Nu er den 61-årige dansker, der senest har været Jyllandsserie-træner i hjembyen Sønderborg, igen blevet landstræner.

- Tanzanias fodboldforbund har udnævnt danskeren Kim Poulsen til ny landstræner, står der i en pressemeddelelse som det nationale ITV har fra fodboldforbundet og har lagt frem på deres hjemmeside.

I 2015 mislykkedes det at redde Silkeborg i Superligaen og året efter så det også så skidt ud i 1. division, at Peter Sørensen måtte overtage trænerjobbet, og Poulsen kunne vende tilbage til Tanzania.

Her har han været udviklingschef fra 2016 til 2018, inden han vendte retur til hjembyen Sønderborg.

Tidligere i karrieren har Poulsen også været U19-landstræner i Tanzania, ligesom han har været cheftræner i Hjørring, Næstved, Vejle, Randers, Viborg, Horsens og Aarhus Fremad, ligesom han også har været U-landstræner i Singapore, så det er en erfaren mand, der tiltræder jobbet.

I landstrænerjobbet afløser Kim Poulsen burundianeren Etienne Ndayiragijje, der har været boss siden 2019, hvor han tog over for den nigerianske legende Emanuel Amuneke.

Han måtte imidlertid gå af, da Tanzania med de afrikanske mesterskaber sluttede uden point efter nederlag til både Algeriet, Kenya og Senegal.

Tanzania kæmper i øjeblikket for at kvalificere sig til Africa Cup of Nations, der på grund af corona er udskudt til januar 2022. Efter fire kampe ligger man med fire point og er dermed to point efter Equatorial Guinea på den kvalificerende andenplads, mens Tunesien er stukket af med 10 point, og Libyen på sidstepladsen har tre point.

De næste kampe spilles i slutningen af marts, og i juni tager man hul på VM-kvalifikationen til Qatar 2022. Her er Tanzania i gruppe med DR Congo, Benin og Madagascar.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Kim Poulsen, men han er foreløbig ikke vendt tilbage.

