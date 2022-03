Dansker vælter i succes: Bestormet fra hele verden

Casper Nielsen får et pusterum fra succesen i Belgien, hvor udsigten til landsholdsdebut er forestående mod enten Holland eller Serbien

Fodboldkenderne husker ham fra gode år i både Esbjerg og OB. Men så røg han ud i glemslen, da han pludselig skiftede til ukendte Union Saint-Gilliose i den næstbedste belgiske fodboldrække.

Men det skifte har gjort ham berømt og kendt i det meste af verden. For efter oprykningen i sidste sæson og topplaceringen i den bedste belgiske liga i denne sæson, er den 27-årige nærmest blevet bestormet fra hele verden.

- Min telefon har ikke stået stille. Jeg er blevet ringet op alle mulige mærkelige numre i USA, Spanien. Ja, fra hele verden, hvor journalister vil vide alt om vores succes.

Debutant Casper Nielsen glæder sig til den første træning med landsholdet. Foto: Lars Poulsen.

- Det har været helt vanvittigt, hvor der er foregået, fordi det kan være lidt svært at sætte ord på den bedrift, vi har gang i. Se på budgetterne og de seks topklubber i Belgien, som vi har overhalet, forklarer Casper Nielsen.

I Belgien har holdningen hele tiden været den, at man har ventet på, at oprykkerne fra Union Saint-Gilliose ville knække sammen. Men det er ikke sket, og nu bliver de taget alvorligt i mesterskabskampen.

Casper Nielsen blev ikke udtaget i første omgang, men fik chancen, da Christian Eriksen blev coronaramt, så udtog landstræneren ham som gardering.

Og nu står Casper Nielsen med udsigt til palmer, smukke, grønne græsplæner og klar til sin første træning med landsholdskammeraterne.

Casper Nielsen har scoret seks mål og leveret seks assist for Union Saint-Gilliose, der fører den belgiske liga. Foto: Lars Poulsen.

- Det er stort. En drengedrøm at være med her med så mange dygtige spillere. Jeg glæder mig, siger Casper Nielsen.

Kasper Hjulmand har ikke set ham live. Landstræneren blev syg, da han havde planer om at rejse til Belgien for at se den defensive midtbanespiller, der har markeret sig stærkt med seks scoringer og seks assist i sæsonen.

- Men da Hjulmand ringede til mig her for få dage siden og sagde, jeg var udtaget og virkelig havde fortjent det, blev jeg både stolt, overrasket og meget glad, forklarer Casper Nielsen.

Nu spiller Casper Nielsen i lighed med de 45-50 aktuelle landsholdsnavne foir en plads i vinterens VM-trup.

Men VM i Qatar fylder ikke så meget for den 27-årige midtbanespiller.

Det er meget naturligt, at Casper Nielsen mener livet peaker lige nu. Han har kæmpe succes i Belgien og er med på landsholdet for første gang. Foto: Virginie Lefour/Ritzau Scanpix.

- Mit liv peaker lige nu, når jeg tænker på, hvad der foregår i Belgien. Jeg tænker ikke for meget over tingene, siger Casper Nielsen, der sagtens kan stå foran et stort klubskifte til sommer.

- Vores situation som førerhold i Belgien betyder jo, at mange øjne er rettet mod os fra omverdenen. Det er en positiv situation, som vi er glade for, siger Casper Nielsen, inden han bliver hevet væk til det første møde med sine nye holdkammerater på landsholdet.

