Danskere på vej til Wembley: - Jeg spurgte, om det var en dårlig joke

De rød-hvide farver fylder godt i den halvtomme afgangshal i Københavns Lufthavn, hvor barndomsvennerne Klaus Villadsen og Magnus Edinger netop har tjekket ind på flyet til Luton Airport.

Next stop: Wembley.

De to venner er inviteret til at overvære EM-semifinalen mod England på nærmeste række af DBU, fortæller de til Ekstra Bladet. At det lige netop er dem, der er inviteret skyldes, at de gennem årene har optjent så mange loyalitetspoint hos DBU, at de har fået de sidste af DBU's VIP-billetter på Wembley.

Ryster

Klaus Villadsen, der til daglig arbejder som medicinalkemiker, begynder at ryste, da han genfortæller opkaldet fra DBU til Ekstra Bladet:

Han var på date mandag aften og ignorerede derfor telefonen, der blev ved med at ringe. Men da et ukendt nummer ringede igen, tog han den. I den anden var DBU, der spurgte, om han havde planer onsdag aften?

- Jeg får fremstammet, at jeg skal på arbejde om dagen og så se kampen om aftenen. Men jeg tænker også hurtigt, så jeg spørger, om han (fra DBU, red.) har nogle bedre planer?

- Det havde han så. Jeg spørger, om det er en dårlig joke, men det var det ikke, griner Klaus Villadsen, der rystende måtte forklare daten, hvad der lige var sket.

Klaus Villadsen (til venstre) og Magnus Edinger er på vej til Wembley. Privatfoto

Bliver i boblen

- Der er indrejserestriktioner i Storbritannien og en del delta-variant på spil derovre. Frygter I ikke det?

- Jeg har godt overvejet det en lille smule, men jeg tror, at risikoen er minimal, fortæller Klaus Villadsen.

- Det er så stor en oplevelse, at den risiko der er, den er jeg villig til at løbe.

De to sætter lid til DBU's organisering af turen: På intet tidspunkt kommer de danske fodboldfans, der tager af sted i dag til at blive lukket ud i det britiske samfund. De bliver kørt med bus fra lufthavn til et hotel, hvor der bliver serveret aftensmad, inden turen går med bus ud til stadion.

- Vi vurderer ikke, at risikoen er særligt stor, netop fordi vi er i den her boble, fortæller Magnus Edinger.

- Danmark vinder 3-1! Hvordan ender det så i aften? - Jamen, jeg ved ikke engang, om jeg tør drømme. Den her slutrunde har været som et eventyr, når man tænker på, hvordan det startede, fortæller Klaus Villadsen. - Men i vennegruppen tror vi altid på 3-1 til Danmark, så det må jo ende sådan. Først satser Magnus Edinger på 2-1, men efter lidt intens overtalelse trækker han sin udtalelse tilbage: - England scorer et hurtigt mål, men Danmark kommer tilbage og vinder kampen. Det skete også for fem år siden, da England spillede mod Island, og de var underdogs. - Så det må du hellere gå ud og spille på, inden du skriver artiklen, lyder det kækt til Ekstra Bladets journalist.

Fri i morgen

- Men hvad er det, det her landshold kan, som gør, at I ikke bare kan se kampen hjemmefra?

- Prøv at se på de mål, Danmark har scoret i den her slutrunde. Prøv at se på billederne fra Ofelia Beach, hvordan det går amok, når de scorer. Når man så får lov til at være til stede på Wembley, når Danmark forhåbentligt scorer... Så er det alle de følelser gange 1000, lyder det næsten rørt fra Magnus Edinger.

Når kampen fløjtes af sent i aften, går turen hjemad mod Danmark i et fly, der forhåbentligt kan hoppe hele vejen over Nordsøen af begejstring.

- Jeg har en fuldstændig ikke fodboldinteresseret chef, der er utroligt sød og rar. Hun grinede af mig, og var med på at give mig fri både i dag og i morgen, fortæller Klaus Villadsen.

Skulle det i øvrigt ske, at Danmark ikke vinder kampen (1-2-3 bank under bordet!), har det dog alligevel ikke været en helt skidt uge:

Klaus' date fra i mandags har nemlig ikke ladet sig afskrække af fodboldbesættelsen, og der er derfor en date nummer to på vej...