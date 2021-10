Danskerfest i London: - Det er fantastisk

Hele fem spillere i landsholdstruppen spiller til daglig i London. Det har givet et godt socialt samvær blandt spillerne

Hvis man tæller antallet af danskere, der er bosiddende i London, ender man med et indbyggertal svarende til en mellemstor dansk by.

Blandt de mange danskere i den britiske hovedstad er der efterhånden kommet en del landsholdsspillere til.

Kasper Hjulmand kan derfor stille et halvt hold bestående af danskere, der spiller i diverse London-klubber.

Pierre-Emile Højbjerg fra Tottenham, Andreas Christensen fra Chelsea, Joachim Andersen fra Crystal Palace, Christian Nørgaard og Mathias Jensen begge fra Brentford er alle med i Hjulmands trup.

For Joachim Andersen, der er i gang med sin anden sæson i London efter sommerens skifte til Crystal Palace, har det været en stor hjælp at have så mange landsholdskammerater omkring sig.

Joachim Andersen har skiftet Fulham ud med en af de andre London-klubber, Crystal Palace. Foto: Jonathan Damslund

- Det er helt fantastisk. Det er noget, jeg ikke har prøvet før, for de steder jeg ellers har spillet, har der ikke været nogen danskere. Vi ser hinanden rigtig meget.

- Vores kærester ses også rigtig meget, og det er også dejligt for dem, at de kan få tiden til at gå med et eller andet, siger Joachim Andersen, der i sidste sæson var på leje i en af de øvrige London-klubber, Fulham.

Bruger meget tid på golfbanen

Den 25-årige forsvarsspiller har, på trods af sin unge alder allerede været vidt omkring, og inden turen til London, blev det også til ophold i både Holland, Italien og Frankrig.

- Det gør det jo nemmere, når du har brug for noget socialt. Det er jo altid hyggeligt, at ens gode venner er i nærheden.

- Det er jo bare rart, at du har nogen tæt på dig, som du kan snakke med om alt, også for at få fodbold ud af verdenen en gang i mellem, fortæller Joachim Andersen.

De danskere spillere får blandt andet fået tiden til at gå på golfbanen, hvor de i stedet for at stå sammen som hold må kæmpe mod hinanden.

- AC, Pierre, Nørgaard og jeg har spillet en del golf. Jeg må nok sige, at Nørgaard trækker det længste strå lige for tiden, siger Joachim Andersen.

Pierre-Emile Højbjerg har travlt med klubben Tottenham, der spiller Conference League hver anden torsdag. Foto: Jonathan Damslund

Presset kalender

Det er dog ikke, ifølge Tottenhams Pierre-Emile Højbjerg, altid lige nemt at få kalenderøvelsen til at gå op, især fordi spillerne er med i forskellige turneringer.

- Vi har jo kampe på forskellige tidspunkter. Der er nogen, der spiller Champions League, og så er der nogen, der spiller Conference League, siger en smilende Pierre-Emile Højbjerg.

- Det er klart, at det bliver til golfture og lidt af hvert, det bliver brugt på kryds og tværs. Det er rigtig fint.