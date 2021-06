Danskerne er ikke i tvivl

Det er meget på spil, når Danmark møder Rusland i den sidste gruppekamp, for at gå videre til 1/8-finalerne, skal Danmark vinde over Rusland.

Men hvis man spørger de danske oddsere, bliver det ikke et problem. I en pressemeddelse fra Danske Spil, fortæller de, at hele 80 procent af alle dem der mandag har spillet på kampen, har spillet på at Danmark vinder.

Kun 15 procent har spillet på russisk sejr.

- Og der er også stor tiltro til, at vi vinder med mere end et mål, fortæller oddssætter hos Danske Spil Peter Emmike Rasmussen.

For at Danmark skal tage andenpladsen i gruppen, er det også nødvendigt, at Belgien mandag aften vinder over Finland, det er dog også et scenarie, de danske gamblere tror på.

- Rigtig mange har kombineret en sejr til Danmark over Rusland med en belgisk sejr over Finland, hvilket jo er forudsætningen for, at vi kan tage andenpladsen i gruppen og gå videre, siger Peter Emmike Rasmussen.

Fire ud af fem, der spiller på kampen mellem Belgien og Finland, spiller på sejr til Belgien. Der er ellers stor gevinst at hente, hvis man spiller på Finland, og de skulle gå hen og vinde, giver det pengene tilbage 10.50 gange.

Hos Danske Spil, er de ikke helt lige så overbeviste om Danmarks chancer for at gå videre, men vurderer alligevel at chancen er 50/50.