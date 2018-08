Danskerne hylder Lars Høgh: - Du skal nok klare kampen

Læs alle hilsenerne herunder og send din egen nederst i artiklen.

De dybtfølte hilsener strømmer ind fra danskerne, der hylder den tidligere OB-legende Lars Høgh.

Tidligere på dagen kom Dansk Boldspil-Union med den triste nyhed, at landsholdstræneren må drosle ned i sin nuværende rolle, fordi han er blevet ramt af kræft.

Den danske målmand, der i mange år var fast inventar på landsholdet og i Superligaen, er gennem tiden med sin karismatiske og positive tilgang til sporten nået helt ind i hjertet på mange sportselskere i hele landet.

Lars Høgh står nemlig ikke kun som en god fodboldspiller i folks hukommelse, men endnu mere som et stort menneske, fortæller mange af de læsere, som har sendt hilsener til den 59-årige odenseaner.

Et stort menneske

Her får du et udpluk fra nogle af de mange mange danskere, der har skrevet til Ekstra Bladet med et varmt ønske om god bedring til Lars Høgh. Der er eksempelvis flere, som har personlige minder om en danske mælmandslegende.

Rene fra Odense-klubben B1909:

'Kære Lars. Jeg er lige gået forbi jeres sommerhus i dag, og jeg så godt, du sad og nussede din hustru. Selvfølgelig var og er det kærlighed. At læse og blive orienteret om din sygdom kom som et chok for mig. Som jeg også sagde til dig sidste år, så er du en af de få fra borgerskabets klub OB, som jeg altid har værdsat, fordi du altid har været dig selv, hilsende, smilende og altid nede på jorden'.

Claus Ditlev Voldsgaard:

'Når skæbnen får et ufortjent straffespark, så snupper du det selvfølgelig! Mine tanker til dig og familien i denne svære tid'.

Lars Larsen:

'Hej Lars. Har selv haft kræft for 27 år siden og er blevet rask. Du skal nok klare kampen og blive frisk igen. I min familie er du en legende, og vi krydser fingre for dig'.

Peter Olesen:

'Hej Lars. Jeg mødte dig på løbeture, da jeg boede i Odense i 90’erne. Du er altid sympatisk. Held og lykke med alt'.

Henrik Lønfeldt:

'Du ønskes den allerbedste bedring og håber, du er vel snart. Tak for alle de gide oplevelser med OB og tak for dit venskab, da jeg som ynglinge spillede i OB. Held og lykke'.

Uffe Jørgensen

'Et af de skønneste mennesker jeg har mødt. Kan huske til KIF Cup i Kibæk, hvor du skulle stille op til 'amerikansk straffespark' til fornøjelse for træner og ledere til børnestævnet. Du sagde: 'Ja, jeg kommer med min kone og mine børn, hvis vi kan overnatte i Kibæk, men det må ikke annonceres, for så bliver min træner (Viggo Jensen) tosset, hvis han opdager det. Et meget positiv menneske. Ønsker det bedste for dig og familien.