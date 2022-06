Danskerne skal hjælpe med VM-sangen

Læg hovedet i blød, tænk kreativt og kom med dine idéer og inputs til den nye danske VM-sang. For i år skal hele den danske befolkning have indflydelse på sangen

'Re-Sepp-Ten', 'Vi vil ha' sejren i land' og 'Danmarks drenge'.

De fleste fodboldfans har helt sikkert skrålet med på én eller flere af de kendte og elskede danske VM-sange.

Men nu kan du selv få indflydelse på, hvordan den danske VM-sang anno 2022 skal lyde. Det skriver DBU og Carlsberg i en fælles pressemeddelelse.

'Denne gang gør vi det lidt anderledes. Sangen skal nemlig komme til live med input fra dig og alle andre danskere. Og alle inputs er velkomne,' lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

I løbet af fredag lancerer DBU og Carlsberg i fællesskab en hjemmeside, hvor alle danskere kan komme med inputs til VM-sangen.

De oplyser endvidere, at de allieret sig med et musisk team bestående af Burhan G, Ankerstjerne, Nicolai Seebach og Jarl-Friis Mikkelsen, der alle skal sørge for, at den danske befolknings idéer til VM-sangen bliver til virkelighed.

- Jeg var med til at skrive Re-Sepp-Ten tilbage i 1986 og på samme måde som nu, skrev vi den med inputs fra danskerne. Det var jo før internettet, så hele Danmark sendte breve ind, siger Jarl Friis Mikkelsen, der er glad for at få lov til at hjælpe igen i år.

Så saml din familie og dine venner, lad den kreative lyriske bold rulle og send jeres bedste idéer til den kommende VM-sang af sted på den nye hjemmeside, der altså lanceres i dag, fredag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------