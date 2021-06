Danskerne støtter Christian: - Vi tænker alle på ham

De danske fans er enige om, at fodbolden og EM er gledet i baggrunden efter Christian Eriksens kollaps

Heldigvis lykkedes det landsholdets lægestab at genoplive Christian Eriksen, da den danske fodboldstjerne lørdag aften fik hjertestop i første halvleg af EM-premieren mod Finland i Parken.

Lettelsen over, at han overlevede, og allerede har været i stand til at tale med sine traumatiserede holdkammerater er enorm i fodbold-Danmark, men lørdagens chokerende scener har sat sig i de mange danskere, der fulgte med foran tv-skærmene.

Dagen derpå har Ekstra Bladet spurgt en række deltagere i søndagens Ombold-stævne for udsatte på Rådhuspladsen - og en enkelt finne, hvordan de oplevede et af de mørkeste øjeblikke i landsholdets historie.

Sussie Knudsen, Daniel Høyby, Harald Grønnestad, Rico Hussein og

Frederik Holberg:

- Det var en meget ubehagelig oplevelse. Jeg sad med nogle venner nede ved El-Hjørnet sammen ned nogle venner. Da det skete, var alle bare helt stille og vidste ikke, hvad de skulle gøre af sig selv. Vi sad bare og ventede, fortæller Frederik Holberg, der er dybt imponeret over holdkammeraternes reaktion.

- De reagerede fuldstændig, som de skulle. Det vidner om hvilken familie, der er på det danske landshold. Den måde, de beskytter hinanden, og danner ring rundt om Eriksen, fordi der ikke skal være nogen billeder af det her. Det var en rigtig stor gestus. Det havde jeg ikke regnet med, at de ville gøre.

- For mit og for mange danskeres vedkommende tror jeg ikke, at EM bliver det samme. Vi vil tage ethvert resultat med oprejst pande og sige, at vi ikke mistede en dansk landsholdsspillere.

Ricco Hussein:

- Jeg synes, det er en skandale, at kampen overhovedet blev gennemført, når man tænker på, hvad de spillere er gået igennem og de følelser, de har i kroppen. Det er ikke fair for nogen, konstaterer Ombold-spilleren.

- Der er ingen tvivl om, at fra nu af er fodbold det sekundære. Nu handler det om at komme gennem slutrunden, for Eriksen vil være i fokus. Livet er bare skrøbeligt, må man sige

Daniel Høyby:

- Jeg sad med min familie til min mors fødselsdag, hvor hele familien blev lidt chokerede. Og så stod det bare stille i rigtig lang tid. Selv bag skærmen var det hårdt, så jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det har været for publikum.

- Da tilskuerne begyndte at råbe, det var helt vildt flot. Det sammenhold, som fodbold bør være, det kom frem på stadion. Da det skete, var det sgu hårdt at se.

Mathilde Sandvig og Trine Seistrup stiller op for FC Damsø. Foto: Anthon Unger

Mathilde Sandvig:

- Det var virkelig frygteligt. Det havde jo være denne kæmpe dag, hvor folk rendte rundt i fodboldtrøjer, og så sker det her. Det var frygteligt. Man sad bare tilbage helt tom, siger Mathilde Sandvig, der er imponeret over de andre spilleres omsorg for Christian Eriksen.

- Det viser noget om det sammenhold, vi har her i Danmark. Vi kommer igennem det her, og vi tænker alle sammen på ham og hans familie.

- Når sådan noget sker, så sætter det al det med liv og død i perspektiv. Men vi kæmper videre. Det er vel også derfor, de går ind og spiller. Vi gør det her for Christian Eriksen.

Trine Seistrup:

- Jeg har kæmpestor respekt for, at de handlede så hurtigt, og udviste så stor sympati og respekt for ham og hans familie, lyder det fra holdkammeraten hos FC Damsø, der trods alt stadig håber på dansk succes.

- Jeg synes, at EM er underordnet, men at vi skal spille videre og vinde det for ham.

Frygten stod malet i Simon Kjær og de øvrige danske spilleres ansigter, mens lægerne kæmpede for Christian Eriksens liv. Foto: Lars Poulsen

Juhani Koiristo:

Den finske fan var i Parken lørdag aften, og oplevede dramaet fra tæt hold.

- Det var en rædselsfuld situation. Vi sad præcis i det hjørne af stadion, hvor det skete. Vi så det hele på 40 meters afstand, og vi blev meget bange og håbede, at Christian ville overleve. Vi vidste intet, og tjekkede hele tiden, om der var nyt og om han var i live, fortæller finnen, der blev påvirket af at se de andre spilleres reaktioner.

- Det var forfærdeligt at se, hvor rystede de var. Man kunne se, at de var meget bange. Det var skræmmende.

- Jeg håber, at Danmark kan komme tilbage og konkurrere mod Belgien, for fodbolden er nødt til at fortsætte.

