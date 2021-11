Danskfødt træner styrker sin VM-chance

Som aktiv fodboldspiller nåede han aldrig til VM, men Thomas Christiansen ligner en mand, der er på vej til næste års slutrunde i Qatar som træner.

Den danskfødte spanier har stor succes som landstræner for Panama, der natten til onsdag styrkede sine VM-chancer ved at besejre El Salvador 2-1 i den nord- og mellemamerikanske kvalifikation.

Dermed fortsætter panamanerne med at lægge tungt pres på Canada, USA og Mexico, der lige nu sidder på de tre direkte VM-billetter.

Thomas Christiansens tropper fik ellers den værst tænkelige start på opgøret, da Jairo Henriquez bragte El Salvador foran 1-0 i kampens første minut.

To hurtige scoringer i anden halvleg af Cecilio Waterman og Freddy Gondola vendte dog kampen til Panamas fordel.

Det er blevet lidt af en specialitet for Panama at vende et truende nederlag til sejr. Natten til lørdag var holdet bagud 0-2 mod Honduras, men vandt 3-2 efter tre træffere i kampens sidste 13 minutter.

Der er afviklet 8 af i alt 14 spillerunder i Nord- og Mellemamerika, og Panama er på fjerdepladsen med 14 point.

Det er samme pointtal som Mexico, der er nummer tre, mens USA og Canada har henholdsvis et og to point mere.

De tre bedste nationer går direkte til VM, mens nummer fire skal spille playoff mod et land fra en anden verdensdel.

Panama var med ved VM i 2018, men succesen i denne VM-kvalifikation er alligevel en smule overraskende. Landet var ved starten af kvalifikationen blot rangeret som nummer ni i Nord- og Mellemamerika.

Thomas Christiansen overtog jobbet som panamansk landstræner i sommeren 2020. Han har tidligere stået i spidsen for blandt andet Leeds, Saint-Gilloise og Apoel.

Som spiller opnåede han to landskampe for Spanien. Han scorede sit eneste landskampsmål i kvalifikationen til VM 1994, men blev ikke udtaget til slutrunden.