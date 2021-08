Daramy: 'Godt de ikke var sure'

Hvis Mohamed Daramy ikke helt vidste, hvilket ben, han skulle stå på, da han mandag for første gang mødte medierne i landsholdslejren i Helsingør, er det ikke så mærkeligt.

For teenageren kommer lige fra en af de uger, som knægtes fodbolddrømme er skabt.

Torsdag sagde han farvel til FCK med et mål og en lufttur i 5-0-sejren over Sivasspor i Conference League, og søndag sad han så på mægtige Amsterdam ArenA og så de nye holdkammerater knuse Vitesse 5-0.

Mandag stod han så og frøs i skyggen af træningsbanen, indtil rutinerede Thomas Delaney kom og spurgte, om han var glad, og så kom smilet, inden han forklarede om ankomsten til 'de voksnes' landshold.

- Det er jo det, man går og drømmer om. Så jeg er meget glad og stolt over at være her. Her er mange gode spillere, så jeg skal forsøge at gøre det godt til træning.

Mohamed Daramy under mandagens træning i Helsingør. Foto: Lars Poulsen

- Det hele er nyt, og der er mange gode spillere, man skal kæmpe med. Man skal have respekt for de andre, og det kræver et stort arbejde at gå ind i startopstillingen, siger Daramy, som erkender, at den vilde karriereudvikling endnu ikke er gået op for ham.

- Nej, ikke helt. Det er mange ting, der er sket i den seneste tid, så det bliver godt, når der kommer lidt ro på, så man også kan tænke lidt over tingene.

Ro er der dog ikke udsigt til lige med det første med tre landskampe lige rundt om hjørnet, men glæden over den fabelagtige afsked med Parken, er ikke til at skjule.

- Det betød rigtig meget.

- Jeg er meget taknemmelig for den afsked, de gav mig. De vidste, at det var den sidste kamp i FCK, så de gav den fuld gas. Jeg var rigtig glad og stolt over det, de gjorde. Det betyder meget, at de viste den kærlighed, og at de ikke var sure over, at jeg skiftede, selvom de gerne ville have, jeg skulle blive, siger han om fansenes flotte afskedshyldest.

Mohamed Daramy fik en rørende afsked i Parken. Foto: Lars Poulsen

Nu gælder det om at overbevise de endnu mere kræsne tilhængere i Amsterdam om evnerne på banen.

- Søndag var jeg inde og se holdet. Der var en fed stemning med masser af fans, og de tog godt imod mig, da jeg kom op på storskærmen.

Og mon ikke, der venter Mohamed Daramy flere gode oplevelser både i klubben og på landsholdet.

