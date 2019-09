DBU advarer tv-gigant: Det er dybt problematisk

Det er en skam for fællesskabet og problematisk, at Yousee har droppet Discovery Networks og landsholdsfodbold, mener DBU

Det danske fodboldforbund, Dansk Boldspils Union (DBU) og Danmarks Idrætsforbund advarer Yousee mod at sende landsholdsfodbold og OL ud i kulden.

Det fortæller de to forbund i en fælles pressemeddelelse, hvor de kalder det dybt problematisk og beklageligt, at Yousee har valgt at droppe Discovery Networks' kanaler fra tv-pakkerne.

- Set udefra ligner det her et forhandlingsspil, som sports-Danmark er blevet gidsler i. Derfor vil vi fra DIF’s side opfordre til, at YouSee og Discovery finder en løsning til glæde og gavn for idrætten og danskerne, siger DIFs administrerende direktør, Morten Mølholm Hansen i pressemeddelelsen.

Til Ekstra Bladet fortæller DBUs konstitueret direktør, Kenneth Reeh, at det er en stor skam for fællesskabet, at Yousee har valgt at droppe Discovery Networks og landsholdet.

- Fra DBU's side er vi jo rigtig ærgerlige over den udmelding i forhold til landskampe og ikke mindst i forhold til vores fans. Jeg synes, at det grundlæggende er spildt, hvis tv-selskaberne ikke giver danskerne det fællesskab, som landskampe har, siger Kenneth Reeh, inden han tilføjer:

- Jeg kan godt forstå, hvis der er en masse fans, der er sure, skuffede og kede af det i øjeblikket over den beslutning, som er blevet truffet.

Artiklen fortsætter under billedet:

Fremover bliver det dyrere for mange danskere at følge landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe

Havde I slet ikke set den komme, da I indgik aftalen Discovery, at det her ville ske?

- Nej, det havde vi bestemt ikke, så det er en ærgerlig overraskelse for os. Både for DBU, men mest for vores fans, der gerne skal have en god og let adgang til landskampe.

Burde I have forudset, at det her kunne ske, da I lavede aftalen i sin tid?

- Sådan er mediebilledet jo, men det udfald har vi ikke set kunne komme i den tid, vi har samarbejdet med Discovery, så vi havde ikke forventet det.

Artiklen fortsætter under billedet:

DBU håber på, at parterne kan blive enige om en aftale, så danskerne fremover stadig kan følge Christian Eriksen og det danske landshold. Foto: Lars Poulsen

Selvom DBU er ærgerlige over fravalget af landsholdsfodbold hos Yousee, vil de lade det være op til parterne at få forhandlet en ny aftale på plads, så danskerne fremover også kan se landsholdet i aktion uden at skulle betale ekstra for det.

- Vi opfordrer jo parterne, i den grad også Yousee, til at prøve at kigge indad og se på, om det ikke var en dårlig beslutning, der er blevet truffet her og nu og få den lavet om, så danskerne også fremover så let som muligt kan få lov at se de danske landskampe, som er vigtige for fællesskabet, siger han.

Vil fortsat leve op til aftale

DBUs aftale med Discovery Networks løber frem til 2022. Derfor har de endnu ikke taget stilling til de videre konsekvenser af den manglende landsholdsfodbold hos Yousee.

- Det er klart, at det kan blive en konsekvens på den længere bane, men nu er der et stykke tid til 2022, hvor vi har en aftale med Discovery, og den lever vi fortsat op til indtil da. Vi vil arbejde på, at aftalen er så god som mulig, som den hidtil har været, lyder det fra den konstituerede direktør i DBU.

Delaney om gigantiske lønsedler: - Fuldstændig vanvittigt

Se også: Rødt kort til DBU efter uforsvarligt arbejde

Se også: Ballade før dansk brag: Stjernen nægter at spille