DBU afslører: Derfor afviste vi spillerne

Normalt er det kun i visse afrikanske fodboldnationer, at forbund og spillere slås om penge og principper i en grad, så landskampe og deltagelsen på den internationale scene kommer i fare.

Men nu er dansk fodbold som bekendt havnet i en uoverskuelig situation, hvor de spillere, der i sommer spillede landsholdet i ottendedelsfinalen ved VM - og var tæt på at snyde de senere kroatiske sølvvindere - er ude af landsholdsvarmen, mens en stadig mere desperat fodboldunion forsøger at samle et tvivlsomt reservehold af spillere fra rækkerne under Superligaen, så man undgår at melde afbud til onsdagens venskabskamp i Slovakiet og søndagens Nations League-kamp mod Wales i Aarhus.

Sker det ikke, kan konflikten få uoverskuelige konsekvenser for dansk fodbold.

Derfor har en måbende omverden undret sig over, hvorfor DBU og Spillerforeningen trods ni måneder til rådighed ikke har været i stand til at finde en aftale.

Nu hævder DBU's direktør, Claus Bretton-Meyer, at det blandt andet var 'ultimative krav kort før deadline', der betød, at fodboldunionen gav landsholdsspillerne den kolde skulder.

- Vi oplever, at Spillerforeningen stiller ultimative krav lige før deadline. Blandt andet kræver Spillerforeningen, at DBU ikke vil støtte Divisionsforeningen i overenskomstrelaterede sager med Spillerforeningen. Da Divisionsforeningen som bekendt jo er et af DBU’s to medlemmer, vil det være helt unaturligt, at DBU ikke har mulighed for støtte Divisionsforeningen, siger Bretton-Meyer til DBU's hjemmeside og fortsætter.

- Det ville svare til, at DBU krævede, at LO og Spillerforeningen ikke måtte samarbejde, hvis der var en konflikt i dansk fodbold. Det giver ingen mening.

Claus Bretton-Meyer hævder videre, at Spillerforeningen sent i forløbet gav comeback til det gamle krav om, at DBU skal agere som arbejdsgiver for landsholdsspillerne i forbindelse med forsikringsspørgsmål.

- Vi er ikke - og har aldrig været - arbejdsgiver for landsholdsspillere, der jo er ansat i de klubber, de spiller i. Hvis vi skal være arbejdsgiver vil det skabe uklarheder i forhold til klubberne og også medføre en masse nye udgifter, der vil gå ud over både DBU og organiseret idræt i Danmark, fastslår direktøren i pressemeddelelsen, hvor det understreges, at man fortsat ledere efter de spillere, der skal spille på onsdag mod Slovakiet.

Den tidligere landsholdsspiller William Kvist, der er en del af Spillerforeningens forhandlingsteam, er træt af udmeldingen fra DBU-direktøren.

- DBU påstår, at vi stillede ultimative krav lige før deadline, og derfor kunne vi ikke blive enige.

- Lad os lade være med bare at prøve at score billige point i offentligheden og i stedet for blive enige om det, der faktisk skete. Sådan, at vi hurtigt kan få en ny aftale. Det her er ikke konstruktivt, siger William Kvist.

FC København-spilleren giver i stedet denne version af forløbet:

- Sandheden er den enkle, at på begge de punkter, som DBU nu taler om, havde vi jo fundet løsninger med kvindelandsholdets aftale sidste år. Og de løsninger var DBU og vi spillere i hele forhandlingsforløbet enige om at kopiere direkte over i den nye aftale.

- Men pludselig rejste DBU så et krav om, at de skulle fjernes. Lad os nu være voksne og seriøse og ikke bare grave os ned i hver vores skyttegrav.

- Det gavner simpelthen ikke nogen i de forhandlinger, som vi gerne snart skulle have genoptaget. Vi er parate, som vi jo i øvrigt også har været hele weekenden, selv om DBU ikke ville tale med os, siger William Kvist.

Konflikten mellem spillerne og DBU eskalerede i weekenden, efter at DBU havde sat 31. august som deadline for en aftale.

Derfor meddelte DBU lørdag, at forhandlingerne var indstillet, og unionen tilbød spillerne midlertidige vilkår til at gennemføre de to kommende landskampe.

Spillerne fik til søndag aften klokken 18 til at meddele, om de mødte op i landsholdslejren eller ej.

Søndag tilbød spillerne at stille op, hvis man forlængede den tidligere aftale.

Det svar anså DBU som et afbud til fodboldkampene, og DBU meddelte, at man ville forsøge at finde en alternativ landsholdstrup til kampene mod Slovakiet og Wales.

Fakta om konflikten Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen er havnet i en konflikt, der kan ende med at få alvorlige konsekvenser for dansk landsholdsfodbold. Det ved vi om konflikten: Sammenbrudte forhandlinger Den tidligere landsholdsaftale blev indgået i 2015 og udløb efter sommerens VM-slutrunde i Rusland. Parterne har længe forhandlet om en ny aftale, men de kan ikke blive enige. Konfliktens knaster Parterne ønsker ikke i detaljer at fortælle, hvad de ikke kan blive enige om. Spillerne har haft en række krav omkring forplejning, behandling og andre fysiske forhold i forbindelse med deres optræden på landsholdet. DBU mener at have imødekommet spillerne på disse områder. En større knast synes at være de kommercielle rettigheder, hvor spillernes personlige sponsoraftaler støder sammen med DBU's aftaler på vegne af landsholdet. En upræcis aftale fra 2015 endte med en voldgiftssag og en regning på tre millioner kroner til DBU. Derfor ønsker både DBU og spillerne klare linjer for, hvilke rettigheder parterne hver især har i forhold til reklamefremstød vedrørende landsholdet. DBU mener at være kommet spillerne i møde på dette område, men spillerne er ikke tilfredse med de tilbudte vilkår på det kommercielle område. I forbindelse med tidligere forhandlinger har spørgsmålet om, hvorvidt DBU har rolle af arbejdsgiver og spillerne af arbejdstagere, også været en stor knast. Hvor meget dette punkt fylder i de nu sammenbrudte forhandlinger i denne omgang, har parterne ikke oplyst. Parterne er også uenige om bonusvilkår ved kvalifikation til og deltagelse i slutrunder. Denne uges kampe Det er uvist, om det danske landshold stiller op til denne uges to landskampe mod Slovakiet onsdag og Wales søndag. DBU leder efter alternative spillere til kampene, idet DBU betragter de normale landsholdsspilleres betingelser for at spille som et afbud. Åge Hareide står ikke i spidsen for landsholdet i denne uges to landskampe, hvorfor DBU også leder efter en midlertidig træner. Konsekvenser I forbindelse med konflikten mellem fodboldkvinderne og DBU i fjor blev Danmark ramt af en bøde, holdet blev taberdømt og fik en betinget udelukkelse for ikke at spille en VM-kvalifikationskamp mod Sverige. Hvor hård straf, der venter DBU og herrelandsholdet for eventuelle afbud til en eller begge denne uges landskampe er endnu uvist, men udebliver et landshold fra en landskamp, bliver forseelsen behandlet af en disciplinærinstans i UEFA. Kilde: Ritzau Vis mere Luk

