DBU afviser FIFA: - Ikke en god idé

Hvis VM ender med at blive afviklet hvert andet år, kan EM også bare spilles hvert andet år.

Det er et af forslagene fra Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), som ønsker at afvikle VM hvert andet år i stedet for hver fjerde år.

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) er stærkt imod hyppigere VM-slutrunder og værner om sit eget regionale mesterskab, EM.

FIFA forsøger at komme kritikken fra UEFA i møde med flere forslag, heriblandt at EM ligeledes kunne afvikles hvert andet år.

Det fortæller Jesper Møller, formand i Dansk Boldspil-Union (DBU), som har set FIFA præsentere forslaget om EM hvert andet år.

- Det er det, FIFA lægger op til i nogle af de forslag, jeg har set.

- Vi ved, at vi skal have et EM i 2024 i Tyskland. I nogle af de præsentationer på power point, jeg har set, og der har været mange, er der lagt op til fra FIFAs side, at man kan lave et EM allerede i 2025, 2027 og 2029 og så videre.

- Hvis det er det, vi vil. Altså VM hvert andet år, og så EM i de ulige år, siger Jesper Møller.

DBU er modstander af forslaget, understreger Jesper Møller, som hverken ønsker VM eller EM hvert andet år. Og det gælder på både kvinde- og herresiden.

- Vi synes ikke, det er en særlig god idé, og jeg er især bekymret for pige- og kvindedelen af det, siger Jesper Møller.

DBU-formanden drøftede emnet på et møde med de nordiske fodboldforbund fredag i København.

Her var der enighed om, at FIFAs plan er skadelig, og de nordiske lande vil gå til UEFA for at bekæmpe planerne og modarbejde forsøget på at fordoble antallet af slutrunder.

Især var der bekymring på vegne af kvindefodbold, som kan få svært ved at komme i fokus i konkurrence med internationale herreturneringer.

- Kvindefodbold er i en fantastisk udvikling med sportslig udbygning, flere fans, større kampe og turneringer, flere kommercielle investorer og partnerskaber.

- Det sker i Danmark, i nordiske lande og mange andre steder. FIFAs plan om VM hvert andet år vil ødelægge hele den udvikling og gøre det svært at komme videre med kvindefodbold både i Danmark og særligt på verdensplan.

- Vi oplever desværre, at FIFA ikke lytter særligt meget til de hensyn og indsigelser, vi påpeger fra DBU og andre UEFA-lande, siger Jesper Møller.

Han har svært ved at se FIFA gennemføre et VM uden opbakning fra Europa.

- Det er dybt problematisk, hvis så afgørende en beslutning bliver tromlet igennem uden mulighed for at drøfte konsekvenserne.

- I allerværste fald og sidste instans kan man ikke udelukke, at det kan føre til, at forbund vil melde sig ud af FIFA i protest og manglende lyst til det nye setup, siger han.

Svar i bannersagen: Der er nultolerance