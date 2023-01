DBU afviser: Har intet med den sag at gøre

Fodboldlandsholdets tidligere kok gennem 20 år, Per Thøstesen, blev tirsdag eftermiddag dømt for vold i Østre Landsret.

Landsretten stadfæstede en tidligere dom fra Københavns Byret.

Eks-landsholdskok Per Thøstesen dømt for vold

Ekstra Bladet har derfor forsøgt at få en kommentar fra DBU, for at høre om unionen var bevidste om sagen, og hvilke overvejelser de gjorde sig, eftersom det angiveligt ikke fik nogle konsekvenser for Thøstesten.

Kommunikationschef i DBU, Jakob Høyer, ønsker dog ikke at kommentere på sagen og skriver i en sms til Ekstra Bladet, at DBU intet har med den sag at gøre.

Thøstesten arbejdede altså for det danske landshold og var også med holdet til VM-slutrunden i Qatar på trods af, at han havde en voldsdom hængende over hovedet.

Farvel til DBU

Da Per Thøstesen 30. november meddelte, at han stoppede på landsholdet var der ikke nogen decideret årsag til, at han valgte at stoppe.

'Efter lidt over 20 år stopper jeg som kok for det danske fodbold landshold.'

'Nu glæder jeg mig til at komme i Parken og se fodbold som kæmpe fan. Tak til DBU og alle som er omkring landsholdet nu og til alle dem som har været det i de sidste 20 år,' skrev han blandt andet på sin Instagram.

40 dages fængsel

Per Thøstesen er dømt til 40 dages ubetinget fængsel for simpel vold efter straffelovens paragraf 244.

Ifølge retten har kendiskokken to gange slået en taxachauffør på Trianglen på Østerbro i København med flad hånd 25. februar 2021, så chaufføren mistede sine tandproteser.