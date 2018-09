DBU afviser spillerne: Det er et afbud

Dansk fodbold er på vej ned i den mørkeste kulkælder, man kan forestille sig.

De danske landsholdsspillere lod tidligere Dansk Boldspil-Union vide, at de var interesserede i spille med en midlertidig forlængelse af den gamle aftale, men det afviser DBU nu.

DBU betragter spillernes udspil som et afbud og vil derfor kigge efter andre spillere, der kan udtages til landsholdet.

Det oplyser DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, til Ritzau.

- Vi havde en deadline klokken 18. Vi har fået den samme meddelelse fra Spillerforeningen, som et par spillere har sagt i medierne.

- Jeg betragter det som et ikke-tilbud. For det, som Spillerforeningen tilbyder os, er at gå tilbage til en aftale, som er udløbet, og som vi fra DBU's side har sagt, at vi ikke ønsker at forlænge, siden forhandlingerne begyndte lige efter nytår.

- Den kommer vi ikke til at forlænge, og det ved Spillerforeningen godt. De har tilbudt os noget, vi ikke kan eller vil tage imod.

- Derfor må vi betragte det som et afbud, og at spillerne ikke ønsker at stille op til de to kampe, der kommer i næste uge, siger Jakob Høyer.

Danmark skal efter planen møde Slovakiet onsdag og dernæst Wales i den første kamp i det nye Nations League-format, men det er yderst tvivlsomt, hvordan de to kampe skal afvikles.

Ekstra Bladet har søndag aften forsøgt at få en kommentar fra DBU, men kommunikationschef Jakob Høyer har ikke været til at træffe telefonisk.

Se også: Forløbet bekræftet: DBU ville smide Agger af landsholdet

Se også: Landsholdet rammer deadline: Her er deres svar

Bolt fik debut: Første berøring slap han ikke godt fra