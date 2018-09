DBU-boss: Derfor gemte vi spillerne væk

BRATISLAVA (Ekstra Bladet): De lignede en lejrskole på udflugt og på ingen måder et fodboldlandshold. Eller et vikar-landshold, som DBU har døbt dem.

De kom ikke i DBU-habitten, men stillede i civilt tøj, da de kort før kl. 19.00 tirsdag aften gik de få meter fra bussen til svingdøren på det fem-stjernede Hotel River Park i det centrale Bratislava.

Her venter der en farceagtig oplevelse de næste dage. For den udvikling, krisen på det danske landshold har taget, er dybt pinlig for dansk fodbold.

Danmark risikerer ikke bare store prygl, men også at blive til grin i hele fodbold-Europa, når det nye landshold onsdag skal spille mod Slovakiet.

Vikar-landsholdet, som DBU har døbt de 23 spillere, har John Faxe Jensen ikke har haft den mindste indflydelse på. Han har kun fået muligheden for at kalde sig landstræner for en stund og tage til takke med dem, der er til rådighed.

De 23 spillere gik direkte gennem svingdøren, fik udleveret hotelnøglerne til syvende etage uden den mindste kontakt med den danske presse.

Det var kun DBU's elitechef, Kim Hallberg, den midlertidige landstræner, John Faxe Jensen, og kommunikationsdirektør Jakob Høyer, der stillede op på pressemødet.

Det var Kim Hallberg og John 'Faxe' Jensen, der førte ordet på pressemødet. Foto: Lars Poulsen

Spillerne blev gemt væk - og er der har Kim Hallberg en forklaring på.

- Vi har skærmet spillerne af flere grunde. Hele processen med at udtage et hold har været kaotisk. Vi har haft mange, der har meldt til og fra undervejs, hvor vi har arbejdet på højtryk for at samle et hold.

- I den her fase med at udtage en trup har vi ønsket at undgå at udsætte spillerne for yderligere pres udefra. Derfor har vi skærmet dem. Det er rigeligt med det indre pres, der er for en spiller at være på landsholdet.

- Vi har i denne fase hørt og oplevet meget. Mange spillere har fået af vide, at det har været en dårlig ide at stille op. Hvem der har sagt det, ved vi ikke, fastslår Kim Hallberg, der ingen anelse har, om nogen af de 23 spillere er medlemmer af Spillerforeningen.

Hovedparten af vikarlandsholdet blev samlet ved 13-tiden på DBU i Brøndby til et informationsmøde med John Faxe Jensen og hans assistent, Hasse Kuhn. Siden gik turen i bus med tonede ruder mod Roskilde Lufthavn, hvor truppen lettede kort før kl. 16.00.

Her afgik det sorte privatfly uden destination for offentligheden. Ingen steder fremgik det nemlig, at flyet med vikarlandsholdet ville lande kort efter kl. 18.00 i Bratislava lufthavn.

Nu venter så en oplevelse for livet for de 23, der har valgt at stille op for Danmark. Men risikoen for at blive til grin er ganske stor.

