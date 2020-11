DBU-boss frygter lang næse

Kan EM-slutrunden afvikles i Danmark som planlagt?

Det er det helt store spørgsmål her godt et halvt år inden, at det efter planen skal gå løs i Parken.

Coronakrisen raser fortsat i hele Europa, og fodboldkampe er overalt lukket land for andet end en meget lille gruppe af tilskuere.

Eksperten advarer: Hold dig fra målmaskine

Den situation skal nå at ændre sig markant inden EM samtidig med, at det skal blive meget mere sikkert at rejse fra land til land. EM i 2021 skal som bekendt afvikles i 12 forskellige lande.

Peter Møller, der er fodbolddirektør i DBU, holder som alle andre vejret i spænding.

- Vi er nødt til at arbejde med den situation, vi kender lige nu, som er, at der skal spilles EM i Danmark. Vi har ikke arbejdet med noget scenarie, hvor turneringen bliver flyttet til Tyskland eller en anden løsning.

- Vores folk er i gang med at se på, hvad vi kan gøre, hvis der kun må komme X antal tilskuere, siger Peter Møller til Tipsbladet.

Han vil helst ikke kigge for meget i spåkuglen, når snakken falder på det mulige antal af tilskuere til EM-kampene i Parken.

- Der er så mange Kåre Mølbak'er og Søren Brostrøm'er i Danmark for tiden, og jeg vil ikke gøre mig klog på det, for jeg aner det ikke.

- Jeg håber, at der i et eller andet omfang kommer tilskuere, men hvilket omfang det bliver i, det er umuligt at svare på, siger Peter Møller, der ikke lægger skjul på, at han har de samme bange anelser som alle andre:

- Jeg tror ikke, der er nogen forskel for mig og for de fans, der har billetter til EM. Det er frygten for at ende med en lang næse.

Uudtømmelige pengetanke en myte i Superligaen

Eksperten advarer: Hold dig fra målmaskine

FCM smadrer haltende FCK