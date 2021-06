DBU-boss slår tilbage: - Vi står på hovedet

Administrerende direktør i DBU, Jakob Jensen, forsikrer, at DBU gør, hvad de kan for at få flere tilskuere ind på trods af svære forudsætninger

Torsdag eftermiddag kom Kristian Thulesen Dahl med en opsang til DBU, efter at DBU havde meddelt, at det ikke kunne lade sig gøre at få 25.000 tilskuere ind i Parken til Danmarks første EM-kamp mod Finland

Det fik formanden for Dansk Folkeparti til at sige, at DBU bare skulle få det fikset hurtigst muligt, så der kan komme flest mulige fans ind på lægterne til stor fodboldfest.

- Det er helt galt, at de mest trofaste ikke har mulighed for at komme ind til de her kampe. Meningen med vores aftale er, at de skal have mulighed for at komme ind og støtte landholdet.

- Så skal DBU og sundhedsmyndighederne simpelthen gøre, hvad det end må tage, for at få det her på plads. Mest optimalt allerede fra på lørdag, fortalte Thulesen Dahl til Ekstra Bladet torsdag eftermiddag.

Administrerende direktør i DBU, Jakob Jensen, håber, der kan være 25.000 fans på plads til kampen mod Belgien. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Rolig nu, vi prøver

Administrerende direktør i DBU, Jakob Jensen, fortæller til Ekstra Bladet, at de selvfølgelig gør alt, hvad de kan for at få flere tilskuere ind i Parken.

Men politikerne har ikke givet DBU gode forudsætninger for, at det skal kunne lade sig gøre - især ikke med den korte deadline.

- Flere politikerne, der er med i aftalen, siger, at I bare skal få det ordnet, hvad siger du til det?

- Vi står på hovedet og gør alt, hvad vi kan for at få tingene til at ske. Så jeg kan berolige politikerne med, at vi gør alt, hvad vi kan.

- Har I ikke haft planer for flere tilskuere klar, hvis det nu blev muligt?

- Vi har haft planer for at afvikle EM i fem år. De har ændret sig løbende, nærmest ugentligt her på det sidste. Politikerne har valgt at indgå en politisk aftale, to dage inden at vi skal spille en kamp.

- En politisk aftale, hvor aftaleteksten i øvrigt er uklar i forhold til de forudsætninger, der skal til for at få det antal, som man gerne vil. Det drøfter vi nu med myndighederne, og så må vi prøve finde en vej. Det, håber vi, lykkes.

- Er I langt fra at finde den vej med myndighederne?



- Det drøfter vi med myndighederne.

- Men du håber, at I kan få det på plads inden Belgien-kampen?

- Ja.



Det danske landshold spiller sin første af tre gruppekampe i Parken mod Finland lørdag. Derefter møder landsholdet Belgien torsdag 17. juni, inden de i sidste spillerunde mandag 21. juni tager imod Rusland.

Vær klar med et toptunet hold i EM-manager: Eksperten serverer flere nøgletips til en superstart her!