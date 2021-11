DBU-boss til Qatar: Uacceptabelt

- Det er helt uacceptabelt, at to journalister er anholdt, fordi de ville interviewe en systemkritiker, siger direktør Jakob Jensen

Sagen om de to journalister fra den norske tv-station NRK, der er blevet anholdt i Qatar får nu også DBU til at reagere.

- Hvis historien holder vand, er det på alle måde uacceptabelt, og vi støtter selvfølgelig vores norske kolleger og har tæt kontakt med dem, siger direktør i DBU, Jakob Jensen, til Ekstra Bladet, mens han understreger, at han ’indtil videre kun kender sagen via pressen’.

De to journalister, Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani, der netop er vendt hjem til Norge, var på en arbejdsrejse i Qatar forud for næste års VM i fodbold. De havde en aftale med regimekritikeren Abdullah Ibhais, der imidlertid blev anholdt af politiet blot timer inden interviewaftalen, skriver norske VG.

- Lige som det er uacceptabelt, at reformerne i forhold til migrantarbejdernes forhold ikke er sat i værk, er det lige så uacceptabelt, at to journalister er anholdt, fordi de ville interviewe en systemkritiker og er blevet frataget deres udstyr, siger Jakob Jensen.

- Pressen SKAL kunne arbejde frit – også i Qatar, og det har vi understreget overfor både FIFA og Hassan Al Thawadi, der står i spidsen for Qatars VM-komite, Supreme Committee.

I december skal DBU sammen med Sverige, Norge og andre UEFA-lande på besøg i Qatar, og her skal forholdene selvsagt italesættes.

- Jeg tror ikke, vi skal vente til december, men allerede nu kræve svar fra FIFA og Supreme Committee, siger DBU-direktøren.

- Men jeg håber, der på turen bliver lejlighed til at møde Hassan Al Thawadi, og så vil jeg foreholde ham, at han i begyndelsen af oktober sagde, at pressen kunne arbejde frit. Han fremhævede endda Ekstra Bladets Jan Jensens besøg som et eksempel.

- Det hænger ikke sammen med det, vi ser nu.

- Vi vil prøve at presse dem til at holde, hvad de lover, nemlig at pressen har fri adgang, at migrantarbejderne får bedre forhold, og at fans kan færdes frit under slutrunden, lyder det fra Jakob Jensen.

I forhold til migrantarbejdernes forhold henviser han til den kritiske rapport, som Amnesty International for nylig udsendte om deres rettigheder og forhold.

De to NRK-journalister landede i Gardermoen udenfor Oslo onsdag morgen.

- Det har vært fælt, sagde den ene af dem, Lokman Ghorbani, om oplevelsen til VG efter ankomsten til Norge.