DBU-boss vil ændre UEFA-regler efter Eriksen-kollaps

Formanden i Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, mener i lighed med landsholdsspillerne og landstræner Kasper Hjulmand, at de danske spillere blev sat i en umulig situation efter Christian Eriksens hjertestop i lørdags i EM-kampen mod Finland.

Det burde ikke være op til landsholdsspillerne i en sådan situation også at skulle vælge et tidspunkt for genoptagelse af kampen.

Derfor vil DBU-formanden, der også er medlem af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) magtfulde eksekutivkomité have ændret protokollerne.

Det siger Jesper Møller til dbu.dk.

- Jeg er enig med landstræneren og spillerne i, at kampen ikke burde være genoptaget. Det var en forkert beslutning og helt uholdbart, at spillerne skulle på banen så kort tid efter den forfærdelige oplevelse. Den situation skal spillere og trænere ikke bringes i, for det er og skal ikke være deres beslutning.

- Nu ønsker vi en evaluering af hele beslutningsforløbet, så vi kan få alle relevante fakta og oplysninger på bordet. Vi skal have kigget på en ændring af reglerne, så vi aldrig nogensinde står i samme situation igen. Vi er klar til at stille et beslutningsforslag i Uefa, siger han.

De danske spillere fik valget mellem at genoptage kampen lørdag aften eller søndag klokken 12.

Efter at spillerne modtog positive meldinger fra Rigshospitalet om Christian Eriksens tilstand, valgte de at få færdigspillet kampen omgående. Det var den bedste af to dårlige muligheder, har spillerne og landstræneren forklaret.

Ifølge Uefa var det ikke muligt at skubbe kampen længere frem end søndag klokken 12, da Finland i så fald ikke ville have 72 timers restitutionstid, inden holdet onsdag eftermiddag skal møde Rusland.

Det er første gang, at DBU-formanden udtaler sig efter Christian Eriksens kollaps. Jesper Møller var på grund af mulig nærkontakt med en coronasmittet ikke til stede i Parken i lørdags.

Efter lørdagens hændelse har formanden drøftet situationen med DBU's ledelse og på et ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag.

Formanden sender samtidig ros til landsholdsspillerne og deres stab i EM-lejren for at tackle en vanskelig situation på forbilledlig vis.

- Jeg vil godt give kæmpe ros og kæmpe respekt til alle på og omkring herrelandsholdet for en helteindsats hele vejen igennem.

- Det er imponerende, hvad de har præsteret i en helt ekstrem situation. Det kan vi alle være meget stolte over, siger Jesper Møller.