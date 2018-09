DBU-chef afslører vigtig deadline inden Wales-kamp

Kampe udsættes: Vikarlandshold skal holdes klar

Fodboldkonflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) på den ene side og landsholdsspillerne og Spillerforeningen på den anden side er fortsat ikke løst. Og det er ikke til at sige, hvornår det sker.

Sådan siger DBU's elitechef, Kim Hallberg, der torsdag eftermiddag mødte pressen uden for unionens lokaler i Brøndby.

- Jeg har ikke tid til at tage del i forhandlingerne, så jeg ved ikke, hvor tæt man er på en løsning. Jeg har ikke en anelse.

- Jeg bruger al min vågne tid på at samle det bedst mulige hold, der kan spille mod Wales i Nations League på søndag, så vi undgår sanktioner fra UEFA. (Det Europæiske Fodboldforbund).

- Jeg skal overholde deadline fra UEFA lørdag aften klokken 23.59, hvor jeg skal trykke 'send' på de 23 spillere, vi stiller med. Det bliver de bedste 23 af dem, vi har til rådighed, siger Hallberg.

Han siger dog til DBU's hjemmeside, at man regner med at præsentere nyt om truppen sent fredag. Det fremgår dog ikke, om det nye består i offentliggørelsen af en komplet trup.

John Faxe Jensen og elitechef, Kim Hallberg, under pressemødet forud for kampen mod Slovakiet. Foto: Lars Poulsen

Onsdag aften stillede Danmark med en række spillere fra blandt andet 2. division og spillere fra Futsal-landsholdet i en testkamp mod Slovakiet. Kampen blev tabt 0-3.

DBU meldte efter kampen ud, at man fortsat håber på en løsning, så det normale landshold kan spille kampen på søndag, men sker det ikke, kan spillere fra onsdagens vikarlandshold atter komme i spil.

- Jeg håber, at det bliver Åge Hareide (landstræner, red.), der udtager truppen, så det bliver de bedste. Men jeg ved det ikke. Jeg har ikke talt med ham, siger Hallberg.

Han hylder vikarerne, der onsdag undgik den helt store lektion. De er nu sendt hjem for at fordøje oplevelsen, men de kan altså igen komme i spil.

Torsdag blev tre af den kommende weekends kampe i 2. division udsat, nemlig dem med klubber, der havde mere end én spiller med i onsdagens kamp i Slovakiet.

Men det skal ikke ses som en indikator på, at de skal regne med en landskamp mere på søndag.

- Det er af respekt for klubberne, da vi ikke 100 procent kan garantere, at de er hjemme. Derfor fik de mulighed for at flytte kampene, siger Hallberg.

I Nations Cup er der point på spil i modsætning til i onsdagens testkamp. Danmark er ud over Wales i gruppe med Irland, hvis landstræner, Martin O'Neill, er utilfreds med, at Wales har udsigt til en nem sejr over danske vikarer.

- Det skal han have lov til at mene. Sommetider skal man også møde et hold, der er ramt af skader eller karantæner. Vi stiller med det bedste hold, vi kan, lyder det fra elitechefen.

DBU-formand, Jesper Møller, og kommunikationschef, Jakob Høyer, har travlt i disse dage. Foto: Lars Poulsen

