DBU: Christian Eriksens tilstand er stadig stabil

Kasper Schmeichel, Martin Braithwaite og Pierre-Emile Højbjerg bryder tavsheden under et pressemøde efter Christian Eriksens ulykke lørdag

Christian Eriksens stabil er fortsat stabil, fortæller DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, på et pressemøde mandag formiddag.

Han fortalte desuden, at man løbende er i kontakt med Christian Eriksen.

Udover kommunikationschefen svarer Martin Braithwaite, Kasper Schmeichel og Pierre-Emile Højbjerg på spørgsmål fra pressen.

En tydeligt berørt Martin Braithwaite fortalte blandt andet, at han glæder sig over, at Christian Eriksen har det bedre.

- Jeg er stadig rørt af situationen, men Christian har det bedre, og det har også gjort, at jeg har det bedre. Det var vigtigt for mig at se (Christian på Facetime). Jeg havde mange billeder i hovedet, som jeg ikke ønskede at have, lød det blandt andet fra Martin Braithwaite.

Samme toner lød fra Pierre-Emile Højbjerg, der også fortalte, at spillerne talte med Eriksen i går.

- For mig er det vigtigste, at Christian har det godt, lød det fra Højbjerg, der kort refererede fra samtalen med Christian Eriksen.

På pressemødet kom det også frem, at Kasper Schmeichel har besøgt Christian Eriksen på Rigshospitalet.

- Det var sgu dejligt at se ham. Bare lige at snakke med ham og mærke, at han var der, og at han var sig selv. Det har hjulpet mig rigtig meget, fortalte han om besøget.

- Det er en voldsom oplevelse at se sin ven ligge og kæmpe, som han gjorde. Det bliver man meget rørt af.

- Men han er her i dag. Jeg er meget taknemmelig over alle dem, der hjalp ham. Det er et mirakel, lød det fra Kasper Schmeichel.