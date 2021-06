DBU: - Christian har det godt

DBU giver denne melding:

- Christian Eriksen er vågen og er til yderligere undersøgelser på Rigshospitalet.

UEFA meddeler ligeledes, at Christian Eriksen er kørt på hospitalet og er i stabil tilstand.

Kort før kl. 20.30 udtalte fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, til DR Sporten, at spillerne havde været i telefonisk kontakt med Eriksen fra Rigshospitalet, og at 'Christian har det godt', som han formulerede det.

Den danske stjerner stjerne faldt om i slutningen af første halvleg og modtog livredende behandling på banen, mens holdkammeraterne stod rundt om i chok.

Efter tolv minutter forlod Eriksen banen på en båre med hvide lagner omkring til store klapsalver fra publikum, der ligeledes var dybt påvirket af den alvorlige situation.

Derefter gik spillerne i omklædningsrummet.

Der er afholdt et møde mellem de to hold, og det er blevet besluttet, at kampen gennemføres med genoptagelse 20.30.

Kort før kampens genoptagelse gik fodbolddirektør i DBU på skærmen hos DR Sporten i Parken og sagde, at spillerne havde været i telefonisk kontakt med Christian Eriksen fra Rigshospitalet, og at 'Christian har det godt'.