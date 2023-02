DBU-dom til april

Har Power overtrådt DBU's kommercielle rettigheder?

Det får vi et svar på 20. april, når der falder dom i Sø og Handelsretten.

Power har anlagt sagen for at få afklaret, om man har overholdt reglerne for DBU's kommercielle rettigheder.

Omvendt har DBU rejst et modkrav, fordi unionen mener, at Power har overtrådt loven i forbindelse med en reklame ved EM 2021.

Mandag mødtes de stridende parter i Sø og Handelsretten for at forklare sagens kerne.

Simon Kjær og det danske landshold gjorde ingen god figur ved VM.

Sagen handler om en Power-reklame, hvor der medvirkede en fiktiv fodboldspiller.

Stridighederne handler om der med farven på spillerens dragt blev skabt associationer til det danske landshold. Og dermed om Power udnytter DBU's brand uden at være en samarbejdspartner til det danske landshold.

Jesper Boysen, direktør i Power, har tidligere udtalt sig til Ekstra Bladet, hvor han har forklaret:

- I Power er vi overbeviste om, at vi har fulgt den gældende lovgivning til punkt og prikke.

- For mig at se er DBU's kommercielle direktør på en regulær slingrekurs. Han skifter mellem invitationer til en omgang stadionpølser og til trusler om retssager, sagde Jesper Boysen til Ekstra Bladet i 2021.

DBU skal have afklaret om Power har overtrådt unionens kommercielle rettigheder.

Hos DBU har kommunikationschef Jakob Høyer givet udtryk for, at sagen har principiel karakter.

Han siger:

- Virksomheder kan ikke profilere sig og potentielt skabe indtægter på brug af DBU's kommercielle og immaterielle rettigheder uden at indgå aftale med os.

- DBU's rettigheder er en fundamental forudsætning i arbejdet med vores partnere. Indtægterne fra dem er afgørende for, at vi fortsat kan udvikle rammerne omkring landsholdene og dansk fodbold generelt, siger Jakob Høyer.