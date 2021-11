DBU får kæmpe bøde efter EM

UEFA har givet en samlet bøde på 313.125 kr. til DBU for ølkast i forbindelse med to af kampene ved EM

Den sportslige succes på banen fik millionerne til at vælte ind til DBU i forbindelse med sommerens EM-slutrunde.

156 mio. kr. lød de samlede indtægter på for DBU, men kommer også lidt modregning fra UEFA.

For DBU har modtaget to bøder for ølkast i forbindelse med kampene mod Rusland og Wales.

Kommunikationschef Jakob Høyer har hidtil ikke afsløret bødestørrelsen. Han har blot konstateret, at der har været tale om ”store tusindbeløb”.

Nu kan Ekstra Bladet imidlertid løfte sløret for bødernes størrelse i forbindelse med to af kampene ved EM-slutrunden.

I forbindelse med 3-1 sejren over Rusland i Parken fik DBU en bøde på 6750 euro, svarende til 50.625 kr. for ølkast fra tribunerne.

Der var mange danske fans på Amsterdam Arena, men der blev også kastet med øl, som endte med at koste DBU dyrt. Foto: Lars Poulsen.

Det var dyrt for DBU, at de danske roligans igen kastede øl i 1/8-finalen mod Wales. Det kostede lige 35.000 euro - 262.500 kr. Foto: Lars Poulsen.

Bøde blev mangedoblet

Da der til den følgende ottendedelsfinale mod Wales i Amsterdam var tale om et gentagelsestilfælde, strammede UEFA bødekravene voldsomt mod DBU.

Ølkast på Amsterdam ArenA fra de medrejsende danske fans medførte en bøde på 35.000 euro, hvilket svarer til 262.500 kr.

DBU modtog altså samlet bøder for 313.125 kr. i forbindelse med EM-slutrunden. Og de mange penge, som unionen skal betale til UEFA, ærgrer Jakob Høyer.

- Det er voldsomme bødestørrelser og ærgerligt, at vi skal betale så mange penge. De kunne være brugt til fanaktiviteter, siger Jakob Høyer og slår fast:

- Det er simpelthen ikke i orden med ølkast. Vi har fået henvendelser fra børnefamilier, der er blevet overhældt med øl.

- Vores fans må og skal finde andre måder at juble på. Det er urimeligt andre tilskuere skal overhældes med øl, fastslår han.

DBU har fået bøder på i alt 313.125 kr. for to episoder under EM, hvor der blev kastet med øl. Foto: Finn Frandsen.

Får bøde for Israel-kamp

DBU har også fået en bøde for ølkast i forbindelse med hjemmekampen mod Israel i september.

Her var det den israelske bænk og fjerdedommerens område, der blev ramt af ølkast fra A-tribunen.

Men da det er en kamp i FIFA-regi, er DBU på den måde startet forfra i bøderegnen, så bødens størrelse er på et mindre beløb ifølge kommunikationschef Jakob Høyer, der dog ikke vil oplyse, hvor stort et beløb DBU er blevet straffet med for ølkast i september.

Høyer tilføjer, at DBU ikke er tildelt bøder af FIFA for kampene i oktober.

- Der er sket forbedringer hos vores fans, så det er vores håb, at al ølkast nu stopper, pointerer han.