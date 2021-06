DBU får lov til at fravige krav om afstand med ekstra fans

Når op til 25.000 tilskuere lukkes ind til de tre sidste EM-kampe i Parken, bliver der slækket på de hidtidige afstandskrav under coronapandemien.

Det betyder, at nogle fans kommer til at sidde skulder ved skulder med folk, de ikke kender, men det føler direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU) Jakob Jensen sig tryg ved.

- Det har sundhedsmyndighederne godkendt. Og vi har lavet en meget grundig evaluering af, hvor usandsynlig lidt smittespredning der har været i forbindelse med fodboldkampe i Superligaen, pokalfinalen og så videre. Med det grundlag føler vi os helt trygge ved at gå i gang med at tage folk ind i hele Parken, siger han.

Fredag meddelte DBU, at der kan lukkes op til 9100 flere tilskuere ind til Danmarks kampe mod Belgien og Rusland samt ottendedelsfinalen, hvor kombattanterne endnu ikke kendes.

Det kan lade sig gøre, fordi en bred politisk aftale natten til torsdag åbnede for endnu flere fans.

- Vi har haft en dialog med myndigheder, efter at den politiske aftale er blevet indgået. Det har stået klart for alle, at hvis vi skal lukke flere ind, så er vi nødt til at fravige afstandskravet. Det har vi fået lov at gøre på stadion og sektionere i grupper af 3000 og ikke 1000.

- De to ting tilsammen gør, at vi kan få de her op til 9100 ekstra ind på stadion, siger han.

Aftalen sendte DBU på endnu hårdere arbejde, end forbundet var i forvejen op til slutrunden. Og det stod hurtigt klart, at det ikke kunne nås til lørdagens åbningskamp mod Finland.

Men i torsdagens duel mod Belgien vil de ekstra fans være på plads.

- Det er en kæmpe glæde for os. Vi har arbejdet længe for det og arbejdet hårdt for at få hele logistikken til at gå op, siger Jakob Jensen.

DBU-direktøren tør dog endnu ikke love, hvor mange af billetterne der går til håbefulde danske fans.

- Det kan jeg ikke sige noget om endnu. Vi arbejder på at få flest muligt til danske fans. Det er en beslutning, UEFA skal træffe. Vi arbejder også for, at de, der har fået annulleret deres billetter, får mulighed for at købe, og for at få endnu flere ud til vores fans.

- Vi melder ud fra DBU, så snart vi ved, hvordan billetterne fordeler sig. Det er en dialog, vi har med UEFA allerede, siger han.