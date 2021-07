DBU flyver 40 fans til semifinale

Hidtil har meldingen været, at kun Kongehuset og særlige VIP's må rejse fra Danmark til England for at se EM-semifinalen på Wembley onsdag aften på grund af coronarestriktioner i England.

Der er dog endnu en undtagelse.

DBU har således inviteret 40 loyale danske fans til London, skriver de på unionens hjemmeside.

Det kan lade sig gøre, fordi de 40 fans flyver med DBU's chartrede fly, som er godkendt ifølge reglerne.

'Ifølge turneringsreglerne kan DBU sende et fly med spillernes og stabens kærester eller ægtefæller, DBU’s ledelse og udvalgte partnere med til EM-semifinalen i en særlig corona-boble og uden kontakt til andre', lyder forklaringen.

Jakob Jensen, der er administrerende direktør i DBU, glæder sig over løsningen.

- Fans er det vigtigste i fodbold. Det mærker vi alle i disse dage med et rød-hvidt Danmark og kæmpe folkefest. Derfor er vi glade for at kunne give en tur til semifinalen på Wembley til nogle af de landsholdsfans, der har støttet holdt i tykt og tyndt de seneste år, siger Jakob Jensen.

DBU oplyser desuden, at man har valgt de ti fans med flest loyalitetspoint pr. loyalitetsranglisten samt de 30 fans med flest loyalitetspoint, som ikke blev inviteret med til Baku.

På grund af regler om fem dages isolation har danskere ikke haft mulighed for at rejse fra Danmark til England efter Danmarks kvartfinale lørdag med det formål at se semifinalen.

Skulle Danmark ende i finalen på søndag, så er der lavet en særaftale om, at 1000 danskere kan flyves til England for at se kampen. En lignende aftale til semifinalen blev afvist af engelske myndigheder.

I stedet er de 7.900 billetter, som Danmark har fået af UEFA, øremærket til danskere med bopæl i England eller Skotland. Der forventes at være 60.000 tilskuere på Wembley onsdag aften.