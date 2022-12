DBU forlænger kontrakt med U21-landstræneren

Frem til 2024 hedder landstræneren for det danske U21-landshold i fodbold stadig Jesper Sørensen.

Dansk Boldspil-Union (DBU) meddeler torsdag på sin hjemmeside, at parterne er blevet enige om at forlænge samarbejdet med både landstræneren og assistent Steffen Højer.

For begges vedkommende gælder den nye aftale frem til 2024, og det glæder Jesper Sørensen, at fremtiden er på plads i trænerteamet.

- Det betyder også, at vi nu får ro på i trænerteamet og kan gå frem mod den næste store opgave, som er at kvalificere os til U21 EM-slutrunden i 2025 med et nyt kuld unge og talentfulde spillere, som jeg ser meget frem til at arbejde sammen med mod nye mål, siger han til dbu.dk.

- Og så har det haft stor betydning for min beslutning, at Steffen Højer også forlænger. Vi har et stærkt samarbejde, som fungerer rigtig godt.

Der er aktuelt ingen kampe for U21-landsholdet i kalenderen, men DBU skriver, at man i det nye år forventer at få to testkampe på plads.

For DBU's talent- og udviklingschef Kenneth Heiner Møller har det været vigtigt at få aftaler med plads med begge trænere.

- Det er to centrale kontraktforlængelser, vi har fået på plads med Jesper og Steffen. Begge trænere er væsentlige for vores landsholds og landsholdsspilleres udvikling og præstation - både nedad til U-landsholdene, og opad til A-landsholdet, siger han til dbu.dk.

- De nye spillere, der kan udgøre det kommende U21-landshold har allerede været samlet til to gode præstationer mod Sverige og Ungarn, og nu er der god tid til at forberede spillerne og holdet mod de præstationer, der skal sikre os deltagelse til EM i 2025.