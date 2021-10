DBU-formand afviser: Jeg vidste det ikke

DBU's betændte billetsag har trukket i langdrag, og Ekstra Bladet har i lang tid forsøgt at finde svar.

Historien er helt kort, at DBU-formand Jesper Møller tilbage i 2016 skulle bruge seks billetter til Champions League-finalen i Milano, og dem skaffede hans forgænger i jobbet, Allan Hansen, men Møller endte med ikke at skulle bruge dem alligevel.

Vicedirektør i DBU, Kenneth Reeh, overtog billetterne til brug i bekendtskabskredsen, og så gik det galt.

Jesper Møller blev trukket i løn for billetterne, der havde en værdi af godt 20.000 kroner, men Reeh sendte i stedet en mail til DBU’s regnskabsafdeling med besked om, at den skal betales af driftskontoen.

Ekstra Bladet har igennem en længere periode forsøgt at få formanden til at svare på spørgsmål om sagen.

- Var du vidende om, at Kenneth Reeh tørrede regningen for Champions League-billetterne i i 2016 af på DBU's driftskonto?

- Nej.

- Hvad synes du om, at det skete?

- Det har vores direktør jo kommunikeret. Der er begået en fejl, og den har vi jo erkendt, og så er den ikke længere. Det har bestyrelsen taget til efterretning.

Kenneth Reeh scorede selv en af billetterne til finalen i Milano. En måned efter gav han besked til regnskabsafdelingen om, at regningen for de seks billetter skulle tørres af på en driftskonto. Ekstra Bladet har en bankudskrift, der viser, at ordren blev ført ud i livet. Foto: Ritzau Scanpix

Svaret i april lød således:

- Ved en beklagelig og hændelig fejl blev der ikke sendt fakturaer for billetterne dengang. Det er sket nu. Der er ikke tale om gaver, men om muligheden for at købe billetter, som er fast praksis i DBU.

Jakob Dedenroth Bernhoft, jurist og partner i firmaet Fraud React, har tidligere udtalt, at han mener, at vicedirektøren i DBU burde have været bortvist, og at bestyrelsen med formand Jesper Møller i spidsen kan have et medansvar.

