DBU går mod Schmeichel

Gennem snart 100 år har VM i fodbold været afviklet hvert fjerde år, men stærke kræfter vil have intervallet halveret til hvert andet. Over for DR Sporten siger DBU dog klart nej til forslaget, der splitter fodboldens verden.

Dermed slår forbundet ind på samme linje som UEFA, som truer med boykot. Administrerende direktør Jakob Jensen fremhæver især hensynet til det i forvejen sammenpressede kampprogram som årsag til DBU's modstand.

- Vi har mange andre hensyn end de økonomiske. Først og fremmest skal vi tage hensyn til vores spillere, vores klubber og vores produkt. Derfor er vi helt klart imod en VM-slutrunde hvert andet år, siger Jakob Jensen til DR.

Foto: Max Rossi/Ritzau Scanpix

Torsdag gik en række tidligere fodboldspillere frem på stribe og talte varmt om idéen om VM hvert andet år. De er alle en del af et slags råd, som FIFA har samlet, og de var til en konference i Qatar, hvor blandt andre Peter Schmeichel talte for en fordobling af VM-frekvensen.

- Jeg spillede for landsholdet i 14 år, men kom kun til et VM, og jeg ville være vild med det, hvis man kunne få chancen for at kvalificere sig hvert andet år.

- Jeg må også sige, at når man ser et VM som i Italien i 1990 og i USA i 1994, hvor vi (Danmark, red.) ikke kom med og tabte chancen i sidste kamp… Så skulle en ambitiøs spiller som mig vente længe på den næste mulighed. Der er ingen tvivl hos mig om, at et VM hvert andet år er en god idé, sagde målmandslegenden.

