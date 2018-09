DBU har fundet 23 spillere

Ved du, hvem der er blevet udtaget til landsholdet? Har du set nogle spillere i lufthavnen? Så tip os på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Noget tyder på, at Danmark stiller til start onsdag og søndag i venskabskampene mod Slovakiet og Wales.

Ifølge bold.dk har Dansk Boldspil-Union, DBU, fundet 23 spillere, der vil spille kampene.

Artiklen nævner ingen navne, men da Superligaens 14 trupper tidligere har tilkendegivet, at man ikke er interesseret i at repræsentere Danmark under de givne omstændigheder, må der være tale om spillere fra 1. division og de to 2. divisioner.

Måske endda Danmarksserien.

Her har flere klubbers spillere, blandt andet Brønshøj og Boldklubben Frem, afvist at stille op i rødt og hvidt.

Hvorvidt der er tale om medlemmer af Spillerforeningen, melder historien ikke noget om.

Samtidig har DBU meddelt Slovakiets Fodboldforbund, at den danske delegation ankommer til Slovakiet senere tirsdag.

- Vi har fået at vide, at Danmark ankommer med et hold i aften til hotellet, hvor de vil afholde et pressemøde, siger Monica Jurigova, der pressechef for det slovakiske fodboldforbund, til DR.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra DBU, men det er endnu ikke lykkedes. Sagen følges hele tiden.

Spillerne skal mødes klokken 13.00 - sandsynligvis i lufthavnen i Kastrup for at flyve direkte mod Bratislava.

En række klubber i de øverste divisioner har udtrykt ærgrelse over at være blevet en del af konflikten, mens eksempelvis Tarup-Paarup IF i 2. division har meddelt, at man ligefrem har opfordret sine spillere til at sige ja.

