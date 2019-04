DBU havnet i shitstorm: Holder fast i udmelding

Twitter-brugere råber op: DBU straffer ringeagtsytringer mod homoseksuelle på danske stadioner, men har ikke noget imod at deltage ved VM i Qatar, hvor homoseksuelle risikerer at blive slået ihjel

Hvordan forklarer man, at det på den ene side er passende at idømme danske fodboldklubber bøder, fordi deres fans på stadion håner homoseksuelle, mens det på den anden side er helt o.k. at deltage i fodbold-VM i et land, hvor homoseksuelle bliver forfulgt og risikerer dødstraf?

Dansk Boldspil Union forsøgte sig fredag at forklare sin holdning på Twitter, og det har nu sendt unionen durk ind i en shitstorm af hån og latterliggørelse.

’Mange spørger til homofobi og VM i Qatar. Tager DBU af sted? DBU’s holdning er klar: Vi truer ikke med at blive hjemme. Vi truer med at møde op og fortælle om vores værdier: Mangfoldighed, åbenhed og menneskerettigheder,’ lød det i DBU's tweet.

Det fik i løbet af et døgn snesevis af Twitter-brugere til tasterne og anklagerne om dobbeltmoral vældede frem. ’Drop bare ’truslen’ og bliv hjemme. Sæt handling bag jeres antihomofobi-linje,’ skrev en bruger.

I er jo grotesk historieresistente, hvis I tror at sådan et regime interesserer sig en hujende fis for, hvad DBU eller andre forbund mener. De er KUN interesserede i, at I møder op og legitimerer deres propagandashow. Læs lidt om OL i Berlin 1936, bare for at starte et sted — Carsten Rylander (@rylandinho) 12. april 2019

’I er en joke, intet mindre,’ skrev en anden, mens en tredje efterlyste oplysning om rammerne for DBU’s kampagne for danske værdier i det yderst konservative Qatar:

’Hvornår og hvor i Qatar vil I fortælle om jeres værdier? Vil I indkalde til pressemøde i forbindelse med træningen eller forud for en kamp? Skal spillerne gå på banen i LGBTQ-farvede ærmer? Hvad vil I konkret sige om jeres holdning, mens I er i Qatar?’

DBU har ikke svaret på de seneste spørgsmål på Twitter, hvorfor Ekstra Bladet har forelagt nogle af dem for DBU’s kommunikationschef, Jakob Høyer.

Nåh, så nultolerancen gælder ikke når det har konsekvenser for jeres pengepung. Hvor er jeg glad for at flere og flere boykotter jeres patetiske landshold. I er en joké, intet mindre! — Mark Sørensen (@mark_srensen) 12. april 2019

- Vi kunne så vælge at svare på 10, 20 eller 30 kommentarer, men vi vælger at lægge os op ad den holdning, vi har tilkendegivet i vores tweet, siger Høyer.

- Ved at møde op, snarere end at blive væk, mener vi, at vi kan være med til at skabe forandring, når det gælder menneskerettigheder og arbejdsrettigheder i Qatar.

Høyer minder om, at DBU har været i Qatar i to omgange, og at unionen atter vil aflægge besøg i ørkenstaten som optakt til VM 2020.

Senest var repræsentanter for DBU i Qatar i januar. De to rejser er foretaget sammen med de andre nordiske fodboldforbund, såvel som fagforeninger og Amnesty International, som globalt kæmper for menneskerettigheder.

Aldrig har jeg hørt nogen skide så tyndt... I får ikke gennemtrumfende noget alligevel på den måde. Ikke lang tid den troværdighed i forhold til homofobi holdte... — Frederik Hjorth (@FrederikHjorth) 12. april 2019

- Vi er med til at lægge et pres på myndighederne dernede, og den internationale arbejderbevægelse har ladet os forstå, at det gør en forskel, siger Jakob Høyer.

- Det gør en forskel, når vi kommer i samlet flok fra Norden og viser, hvad der er vigtigt for os.

- Vi tror ikke, at det ændrer noget i Qatar, at vi bliver væk. Vi tror på, at det gør en forskel, at vi kommer derned med vores værdier, som vi holder fast i, siger Jakob Høyer og understreger, at DBU ikke ønsker at spænde spillerne for en politisk vogn.

- Helt grundlæggende mener vi ikke, at idrætten skal boykotte noget, som den danske regering ikke boykotter. Vi skal ikke drive udenrigspolitik. Det overlader vi til regeringen og Folketinget, siger Høyer.

