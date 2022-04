DBU: Hun må gøre, hvad hun har lyst til

...men DBU-direktør Jakob Jensen havde rådet hende til at lade være. Hvis hun altså havde informeret ham på forhånd

Spørgsmålene synes at vælte ned som en solid tordenskylle.

Spørgsmål til Nadia Nadim og spørgsmål til Dansk Boldspil-Union.

Hvorfor? Hvordan? Hvad sker der?

Fodboldstjernen skal være officiel ambassadør for VM-slutrunden i Qatar. Som udskældte Peter Schmeichel var for Rusland for fire år siden.

Men Nadim er afghansk flygtning fra Taliban. Taliban, der om nogen har fundet varme og kærlighed i Qatar. Og nu bakker hun op om en slutrunde i netop det land...

Så spørgsmålene er mange. Nogle af dem vil vi gerne stille til DBU, der har hende som én af de absolut største stjerner på landsholdet.

I Qatar, hvor der fredag aften er lodtrækning til VM-slutrunden i november og december, befinder DBU-formand Jesper Møller sig. Det samme gør Ekstra Bladets udsendte Jan Jensen, og han arbejder på en kommentar fra Møller.

Allerede nu har DBU-direktør Jakob Jensen til TV 2 Sporten sagt følgende:

- Det må hun selv stå til ansvar for. Nadia må gøre, hvad hun synes er bedst.

Han tilføjer, at det ikke er en beslutning, Nadim har vendt med forbundet. Havde hun spurgt ham direkte, havde svaret været klart:

- Så havde jeg givet hende det råd, at jeg synes, det ikke ville være en god idé, siger han til tv-stationen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nadims agent, Michael Kallbäck. Han henviser til stjernen selv, der vil være til stede ved selve lodtrækning i Qatar.