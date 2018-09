DBU hyrer psykolog - frygter chikane mod det 'nye' landshold

Det danske landshold risikerer ikke længere at komme i store problemer med Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA).

Midt i konflikten med Spillerforeningen er det lykkedes Dansk Boldspil-Union (DBU) at samle et landshold bestående af spillere fra 1. division og 2. division til de kommende landskampe mod Slovakiet og Wales.

Det sker, selvom Spillerforeningen i klare meldinger har opfordret til at ignorere DBU's opfordringer.

Claus Bretton-Meyer har hyret en psykolog til de nye landsholdsspillere. Foto: Phillip Davali

Og helt til det sidste frygter DBU, at Spillerforeningen vil forsøge at spænde ben for det 'nye' hold.

Således er truppen stadig hemmelig, ligesom man ifølge TV2 blokerede udsynet til spillerflyet med brandbiler, da truppen steg ombord i Roskilde Lufthavn.

Oven i hatten har DBU ifølge Bretton-Meyer sendt en psykolog med til Slovakiet på grund af den 'chikane', de risikerer at blive udsat for at Spillerforeningen.

- Kampene bliver spillet. Vi har udtaget et hold. Til dem, der stiller op og til trænerne, vil jeg sige, at jeg har ekstrem stor respekt for det, de gør, siger DBU-direktør Claus Bretton-Meyer.

- De har sagt til os, at det ikke er for DBU's skyld eller spillernes skyld, at de gør det. Det er for Danmarks skyld.

- De ved, at det er helt afgørende, at kampene mod Slovakiet og Wales bliver spillet, hvis ikke Uefa skal losse os ud der, hvor pebret gror, siger han.

Også spillere fra Superligaen har meldt sig parate til at trække i landsholdstrøjen.

- Dem har vi anbefalet at lade være på grund af den chikane, de vil blive udsat for. Jeg kan godt forstå, at de tænker sig grundigt om, og derfor har vi sagt, at de skal blive hjemme, siger Bretton-Meyer.

Navnene på spillerne og trænerduoen John "Faxe" Jensen og Hasse Kuhn er blevet holdt hemmelig for offentligheden, indtil de tirsdag sad i en flyvemaskine sydpå af frygt for, at Spillerforeningen måske ville prøve at stoppe dem.

- Vi stiller med det stærkest mulige hold. Der er gjort store forsøg på at undgå, at det hold blev sendt af sted.

- En lang række folk har fået opkald af mere eller mindre behagelig karakter, og derfor må jeg gentage, at de spillere og trænere, der stiller op, har jeg den yderste respekt for, siger Bretton-Meyer.

Samtidig håber han, at de danske landsholdsstjerner, der har været samlet på et hotel i København, bruger tiden til at tænke sig om.

- Jeg håber, at vores ultimative hold, der sidder på et hotel et eller andet sted, tænker over det, og så håber jeg på og opfordrer dem til at stille til kamp mod Wales på søndag, siger han.

Det nye landshold To spillere fra Avarta i 2. division. Den ene er Christian Offenberg. Den anden er målmand Morten Bank.



Tre spillere fra Vanløse



Én fra Herlev



Fem spillere fra 2. divisionsklubben TPI - Tarup Paarup IF, erfarer TV 2 Fyn.



Over halvdelen af futsalspillerne fra den seneste landsholdstrup

