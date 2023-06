DBU hyrer tidligere Superliga-spiller

For et par måneder siden gik DBU på jagt efter en ny presseansvarlig til herrelandsholdet, og den jagt er nu afsluttet.

Den tidligere Superliga-spiller og nuværende journalist Martin Borre skriver således på Twitter, at han fra 1. august overtager tjansen som presseansvarlig for landsholdet. En opgave, han overtager fra kommunikationschef Jakob Høyer, som dog fortsætter i DBU.

Han kommer fra en stilling som souschef på Berlingskes politiske redaktion, men har altså en fortid i Superligaen, hvor han spillede 159 kampe for Køge Boldklub, Vejle Boldklub og OB.

Vandt pokalfinalen i 2007

Det vil dermed ikke længere være kommunikationschef Jakob Høyer, som fans og andre landsholdsinteresserede vil kunne se i forbindelse med landsholdets pressemøder, men derimod den 44-årige journalist.

Ud over at have været ansat på Berlingske har han også en fortid som journalist på Politiken.

Som spiller var han med til at vinde pokalfinalen med OB over FCK i 2007, ligesom han nåede to kampe for det danske U21-landshold og en enkelt for ligalandsholdet.