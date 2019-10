DBU i flytteplaner

Siden 1. januar 2005 har DBU haft til huse på DBU Alle i Brøndby.

Men det slutter måske snart.

DBU er i hvert fald gået i gang med overvejelserne om at flytte, fordi Fodboldens Hus ikke opfylder kravene til organisationen på længere sigt.

- Vi overvejer at flytte til et mere moderne domicil, fordi vi måske gerne vil have mulighed for at få en fodboldmæssig større sammenhæng med flere baner. Det er helt udelukket her. Samtidig er vi i de nuværende lokaler udfordret på kontordelen. Vi føler os lidt låste her, fordi vi bor i fire længer, forklarer DBUs konstituerede direktør, Kenneth Reeh og slår fast:

- Men vi flytter ikke om et halvt år, men til den tid forventer jeg vi er helt afklaret med, hvad der kommer til at ske, fastslår han.

Flere muligheder til et fremtidigt domicil er i spil for DBU.

Thomas Delaney i højt humør under landsholdets træning. DBU overvejer nu at flytte administrationen. De seneste 14 år har den været placeret i Brøndby på DBU Alle. Nu er både Brøndby og Odense blandt andet i spil. Foto: Lars Poulsen.

I dialog med flere

- Vi har allerede haft en dialog med Brøndby Kommune og er meget glade for at bo her. Men Odense kan også blive interessant, fordi der kommer et helt videnscenter i forbindelse med Syddansk Universitet. Andre steder er også i spil og den her beslutning bliver til sin tid truffet af bestyrelsen. Vi skal være grundige i den proces, der nu venter os, pointerer Kenneth Reeh.

Kent Magelund, borgmester i Brøndby, vil kæmpe for at beholde DBU i kommunen. Han ser en flytning af DBU til Sportsbyen, hvor både DIF og Team Danmark i dag bor som en optimal løsning.

- Det vil glæde os meget, hvis DBU bliver boende i kommunen. Men vi er også klar over, at Brøndby er i konkurrence med andre om at huse DBU i fremtiden, siger Brøndbys borgmester Kent Magelund til Ekstra Bladet.

DBU betalte i sin tid 32 millioner kroner for de 5600 kvadratmeter, som blev benævnt Fodboldens Hus i Brøndby med placering på DBU Alle. Her har Divisionsforeningen i fodbold også til huse.

Det er Kenneth Reehs håb, at Divisionsforeningen kommer til at flytte med, hvis DBU i løbet af det kommende halve år beslutter sig for at finde noget nyt.

