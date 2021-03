DBU: Ingen beslutning om ny Qatar-protest

Det er usikkert, om fodboldlandsholdets markering i debatten om forandring i Qatar bliver gentaget på onsdag, når Danmark møder Østrig.

Før søndagens kamp mod Moldova var de danske spillere og den danske landsholdsstab iført specielle t-shirts med påskriften 'football supports change' (fodbold støtter forandringer, red.), men det vides ikke, om t-shirten skal bruges igen.

Det siger DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, på et pressemøde efter kampen.

- Vi må vente og se, om der kommer noget ved de kommende kampe, lyder det kortfattet.

Med søndagens markering er landsholdet med til at sætte større fokus på krænkelser af menneskerettighederne i Qatar.

Hollands landshold benyttede lørdag en t-shirt med samme ordlyd, og landstræner Kasper Hjulmand er glad for, at de danske spillere nu har været med til at sprede et budskab, der nemt kan deles af andre landshold.

- Det var spillernes initiativ, som jeg bakker 100 procent op om. Det er godt, at det er noget, vi gør sammen med andre.

- Som jeg har forstået, så er teksten koordineret med det hollandske forbund og spillerne der. Det er godt, for så slutter man fælles front om det, siger Kasper Hjulmand.

Han mener dog også, at det er sportspolitikerne, der har fejlet. Hvis de havde gjort deres arbejde ordentligt, ville der slet ikke være brug for en aktion fra landsholdet.

- Vi, der er i det, har sendt en markering, der sætter pres på Fifa og de beslutningstagere, der kan hjælpe nu her i forhold til migrantarbejdere (i Qatar, red.), men endnu mere i forhold til fremtiden, så vi ikke havner i en lignende situation igen.

- Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at det er os udøvere, som skal gøre noget som det her. Vi står i en situation, som vi ikke har haft noget med at gøre. Det er ikke os, som har truffet den beslutning (hvor VM skal afholdes, red.). Vi står her, fordi vi elsker fodbold.

- Vi skal stille krav til, at de beslutninger, topfodboldpolitikerne tager, bliver filtreret gennem menneskerettighederne og FN's verdensmål, siger Kasper Hjulmand.

Norges fodboldlandshold var det første til at lave en trøje med et budskab om at overholde menneskerettighederne. Dernæst fulgte Tyskland trop.

