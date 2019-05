DBU kaprer Preben Elkjær i helt ny rolle

Han debuterede på ynglingelandsholdet i 1975, spillede 69 A-landskampe i perioden 1977 til 1988 og repræsenterede Danmark ved tre slutrunder. Det er oplevelser, der fylder meget i Preben Elkjærs liv, og nu betaler han tilbage til DBU.

Den 61-årige legende har netop takket ja til at stå i spidsen for et nyoprettet organ – DBU’s landsholdskomité – der skal rådgive DBU’s bestyrelse i bestræbelserne på at skabe endnu bedre vilkår for samtlige fodboldforbundets landshold.

- Det handler om at optimere forholdene for de danske landshold, og da jeg fik en opfordring til at stille op i dén sags tjeneste, tvivlede jeg ikke, siger Preben Elkjær, der har haft en række samtaler med Peter Møller om rollen som formand for den nyoprettede komité.

Elkjærs forhåbning er, at den nye komité – hvis øvrige medlemmer formentlig bliver afsløret senere i dag – vil medvirke til at bringe landsholdene endnu tættere på befolkningen.

- Uden at gå i detaljer skal jeg ikke lægge skjul på, at der gennem årene har været en del polemik omkring primært herrernes A-landshold. Når man har haft så mange gode oplevelser med hele landsholds-systemet, som jeg har, gør det ondt, de gange hvor glæden og begejstringen er røget i baggrunden.

- Jeg håber, at vi for spillernes vedkommende kan skabe endnu bedre forhold for dem, og at vi i forhold til relationen mellem spillere og fans kan skabe en endnu større samhørighed.

Preben Elkjær var en del af det legendariske landshold, der kvalificerede sig til VM for første gang. Her ses han i aktion mod Uruguay ved VM i Mexico 1986. Foto: Finn Frandsen

- I bund og grund er det jo det, alle vi, der elsker fodbold, drømmer om: At det går godt for vores landshold, og at begejstringen smitter ud til tribunerne og ud gennem tv-skærmene, siger Preben Elkjær.

Han understreger, at den nye landsholdskomité skal arbejde for alle DBU’s landshold og altså ikke kun for Åge Hareides A-landsholdstropper.

- Det siger sig selv, at herrernes A-landshold er vigtigt for DBU og for danskerne, men vore fokus vil helt afgjort også være rettet mod de forskellige unglandshold – og det gælder også på kvindesiden, som er et væsentligt aktiv for DBU og den generelle danske fodbold-selvforståelse, siger landsholdslegenden.

