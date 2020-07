DBU-krise: Uvished for 20 mio. kr.

Kasper Hjulmand får noget af en ilddåb som dansk landstræner, når verdensranglistens nummer ét og fire – Belgien og England – bydes op til dans i september i Parken.

Parken bliver nemlig igen den altoverskyggende hjemmebane for det danske landshold. Mens der blev spillet kampe i Århus under seneste Nations League, så spilles alle efterårets tre kampe, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, i Parken. To i september og den tredje hjemmekamp i november mod Island.

Men det er stadig uklart, hvor mange tilskuere DBU får lov at lukke ind til de to kommende kampe. Derfor er billetsalget foreløbig sparket til hjørne. Og det er noget, der kan mærkes i betonbunkeren i Brøndby.

DBU har budgetteret med billetindtægter på mere end 20 mio. kr., fremgår det af notatet fra 26. juni, hvor DBU, DIF og Divisionsforeningen har fremlagt en plan forsvarlig for afvikling af kampe med øget tilskuerkapacitet.

Lige nu står DBU altså i en situation, hvor der er stor uvished om, billetindtægter for mere end 20 mio. kr. kommer i kassen.

DBU kommer til at følge anvisningerne fra de danske myndigheder, hvor det lige nu er uklart, hvad der kommer til at ske. Et flertal uden om regeringen – Radikale Venstre og de borgerlige partier – vil åbne fuldt op med virkning fra 1. september.

Regeringen samt SF og Enhedslisten vil først tage stilling til, om der skal åbnes fuldt op 20. august, når man kender smitteudviklingen de kommende syv uger.

Foto: Lars Poulsen.

UEFA spiller en rolle

Men UEFA kommer også til at spille en rolle. På et møde i eksekutivkomiteen, hvor DBUs formand Jesper Møller har plads, medio juli vil UEFA udstikke retningslinjer for afvikling af kampene i Nations League.

Det kan reelt betyde, at UEFA dikterer nul tilskuere til kampene mod Belgien og England i begge lande, så Danmark ikke får en fordel på den front. Netop England og Belgien har været meget hårdt ramt af COVID-19. Den belgiske sæson blev afblæst i marts, mens Premier League slutter sæsonen uden tilskuere.

DBU skulle allerede nu have startet billetsalget, men må afvente hele situationen.

- Hvis vi får lov at sælge alle billetterne, tror jeg godt, vi kan få udsolgt, fordi der er så stor en sult for at se fodbold.

- Det er trods alt to klassemodstandere, vi skal møde i september. Men det er klart, at vi lige nu må afvente situationen, siger DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer.

Udover de seks Nations League kampe har Danmark mulighed for at spille to testkampe. Hvis DBU udnytter den mulighed, vil en af dem helt sikkert blive spillet i Herning.

