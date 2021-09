DBU med dårligt nyt til landsholdsfans

Når det danske landshold 9. oktober møder Moldova på udebane, er der ingen garanti for danske fans på lægterne.

DBU har netop kommunikeret ud, at Moldova ikke kan garantere fuld kapacitet til opgøret, da der er stigende smittetal i landet. Og aktuelt må man blot lukke 50 procent af kapaciteten ind, men der kan komme yderligere restriktioner den kommende tid.

Og derfor er meldingen fra Moldova til DBU og videre til de danske fans, at det ikke kan garanteres, at de kan komme på stadion.

- Dette har desværre betydning for de danske billetter. Vi får normalt råderet over fem procent af stadion-kapaciteten til udekampe. Men en eventuel reduktion af den samlede kapacitet vil betyde, at vi må returnere en del af de danske billetter.

- Vi kan grundet denne udmelding ikke garantere nogle fans billet til kampen endnu - ikke før der er endelig godkendelse fra det moldoviske fodboldforbund. Vi forventer - desværre - først afklaring på dette 14 dage før kampdagen. Det er noget hø, skriver Fanservice for Danmark blandt andet på Facebook.

DBU skriver, at det meldes ud allerede nu, så der kan aflyses fly og hotel, og så kan man - hvis man har købt kampbilletten gennem DBU - få den refunderet.

Danmark fører VM-kvalifikationsgruppen med seks sejre i de første seks runder.