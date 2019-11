DBU med klar melding til fans: Vi finder jer

Ølkast, baneløb, slagsmål og pyroteknik får nu DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, til at lange kraftigt ud efter de danske tilhængere, der forbrød sig mod reglerne i Parken fredag aften, da Danmark slog Gibraltar 6-0.

- Vi har i år oplevet fantastisk opbakning til Herrelandsholdet med sange, flag og rigtig god stemning. Vi er lykkedes med store dele af vores fan-strategi, og opbakningen fra de mange fans er vigtig for holdets store succes.

- Fredag var der desværre enkelte fans, der gik langt over stregen. Det er fuldstændigt uacceptabelt. Vi ønsker fantastisk stemning hos vores fans, men det skal også være trygt for alle at gå til landskamp, lyder det fra Peter Møller på DBU's hjemmeside.

Det nævnes også, at der har været slagsmål på tribunen, men understreges samtidig, at der var tale om et fåtal af de godt 24.000 tilskuere, der var i Parken fredag aften.

En baneløber forcerede hegnet og løb ind i Kasper Schmeichel. Foto: Lars Poulsen

DBU forventer, at både baneløber, pyroteknik og ølkast vil give bøder, fordi det uden tvivl er i strid med UEFA’s regler.

- Vi kan risikere bøder på flere hundrede tusinde kroner, som vi i stedet kunne have brugt på aktiviteter for vores fans. Det var ærgerligt og synd for de mange fans, der gør et fantastisk stykke arbejde med at bakke op om holdet, siger Peter Møller.

Fodboldforbundet oplyser desuden, at man har identificeret to personer, der overtrådte reglerne, ligesom man vil forsøge at identificere alle andre, der kastede øl og affyrede pyroteknik, hvorefter de personer også vil blive straffet.

De danske landsholdsspillere blev desuden buhet ud til pause af en del af de fremmødte fans. Det fik Christian Eriksen til at kritisere fansene efter kampen. Det kan du læse mere om her.

Der blev kastet med øl og affyret pyroteknik fra tribunen. Foto: Lars Poulsen

